Madagascar: Toliara/Centre de commandement opérationnel - La lutte continue contre le prédateur invisible

Une lutte implacable et sans merci. Le ministre coach, le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS) est dans la Cité du Soleil depuis le 3 avril. L'ancien député de Sakaraha est revenu avec tous ceux qui étaient restés encore dans la Capitale.

Au total 1.111 passagers, arrivés par voie terrestre ou aérienne. Tous ont passé les tests qui s'imposaient. À Toliara, il y a des cas positifs, mais pas de décès lié au coronavirus. Le MJS Tinoka Roberto est venu prêter main forte à l'équipe du gouverneur Tovondrainy Edally. Dès lors, Toliara reprend confiance. D'emblée, le ministre a investi le CCO du Camp Raveloson Mahasampo. Première opération : les quatre bazars furent nettoyés de fond en comble, et désinfectés, ainsi que 2.700 cyclo-pousses. Ceux-ci reçurent, chacun, 5kg de riz et du savon. Désinfection de 45 Tuktuk à 3 roues, ainsi que tous les matériels roulants, taxi-brousses et taxi-villes. 340 employés de la Commune, les plus défavorisés ont reçu chacun un sachet de riz et du savon. Le CCO de Toliara ne manque pas d'imagination : les vingt machines à coudre, don de la Première Dame, furent utilisées par des jeunes volontaires pour confectionner des cache-bouches.

Faute de Vatsy Tsinjo à Toliara (don du PRM), ce sont les 5 acteurs principaux à savoir le ministre (MJS), le gouverneur, le maire et les deux députés qui se sont cotisés pour réunir 20 millions d'ariary. Une grande solidarité est née pour faire face au coronavirus. Toute la terre est unanime pour livrer la même bataille au même prédateur. Les Tuléarois ont compris que le combat est monté d'un cran. Aussitôt, opérateurs économiques, associations, clubs de services sont venus nombreux apporter leurs contributions.

A l'instar du général Camille Vital (actuellement en service en tant qu'ambassadeur de Madagascar à l'île Maurice) qui a dépêché son représentant et le président de son parti Hiaraka Isika, pour livrer 30 sacs de riz. Ce qui a inspiré le ministre coach, faisant allusion à nos ancêtres, qui allaient au combat : « les dons que vous faites pour les plus démunis de Toliara sont comme des sagaies et frondes que vous remettez entre nos mains qui nous donnent la force pour combattre ce monstrueux coronavirus ».