Algérie: Adrar/COVID-19 - Près de 10000 bavettes de protection à produire par les artisans

Adrar — Des femmes artisanes de la wilaya d'Adrar se sont lancées mercredi, bénévolement, dans la production d'un lot de près de 10.000 bavettes de protection, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Menée à l'initiative de la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya au niveau de l'école de la formation et de perfectionnement de la CAM, cette action vise à doter divers corps, dont les services de la santé, les éléments des corps constitués, police et protection civile, en bavettes, blouses et tenues de protection contre cette maladie virale, a indiqué le président de la CAM d 'Adrar, Abderrahmane Moussaoui.

Les artisanes bénévoles se sont déclarées "fières" de contribuer à cette "noble action" et à la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

Abondant dans le même sens, la Direction du Tourisme et de l'Artisanat d'Adrar a fait part de la disposition de ses services à accorder tout le soutien et l'accompagnement voulus aux artisans, en mettant à leur disposition la matière première en quantités suffisantes, en vue de répondre à l'appel du pays en cette conjoncture exceptionnelle.

L'on relève, dans ce cadre, l'organisation par le bureau de l'Union nationale des compétences et cadres de la wilaya d'Adrar et du bureau du syndicat de l'enseignement supérieur, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale, des campagnes de désinfection et de sensibilisation à travers différents points et structures publiques de la wilaya.