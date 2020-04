Algérie: COVID-19 - Le RND salue la mobilisation de l'Etat contre la pandémie

Alger — Le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a mis en avant mercredi "la mobilisation" de l'Etat pour endiguer la propagation du Coronavirus, tout en se félicitant des efforts déployés afin de sensibiliser les citoyens sur la nécessité de réagir positivement avec le confinement selon les normes définies tant sur le plan temporel que géographique.

"Suivant de près les efforts consentis pour enrayer la propagation du Covid-19 et la prise en charge des cas positifs, le RND se félicite de la mobilisation de l'Etat qui a veillé à la mise en oeuvre de tous les moyens matériels et humains, et garanti les conditions nécessaires pour contrer cette épidémie", lit-on dans le communiqué.

Saluant les efforts de sensibilisation des citoyens à réagir positivement avec les mesures de confinement imposé selon les normes fixées tant sur le plan temporel que géographique, la même formation politique a mis en valeur "l'attachement" du président de la République, Abdelmadjid Tebboune au "suivi" l'évolution de la situation épidémiologique, ainsi que les décisions et les mesures "importantes" prises à cet effet.

Le RND a salué, dans ce sens, le rôle du Président Tebboune dans la réunion des conditions de prise en charge des malades et les mesures incitatives engagées au profit du personnel de la Santé qui fait face à l'épidémie.

La décision d'accorder au secteur de la Santé une attention particulière et l'éveil d'intérêt suscité au sein de ce corps vital par le président de la République ont été également mis en avant.

Par ailleurs, le RND a tenu à saluer "le rôle primordial" accompli par l'Armée nationale populaire (ANP) en matière de logistique en assurant le transport du matériel médical acquis en Chine, mettant en valeur son expérience et ses compétences sur le terrain.

Le même formation politique a réitéré sa considération aux employés du secteur de la Santé pour leurs sacrifices faits "avec un haut sens de responsabilité humaine et patriotique".

Le RND se félicite, en outre, de la solidarité manifestée par les personnels des organismes et institutions officielles, de la société civile et des entreprises économiques publiques et privées, et les dons versés sur les comptes de solidarité nationale de lutte contre le Covid-19, a précisé la même source.

"Le Rassemblement a enfin dénoncé les parties qui profitent de cette conjoncture difficile que traversent les Algériens à l'instar des autres peuples du monde, pour publier des fake news à l'effet du susciter la confusion au sein de l'opinion publique et minimiser les efforts déployés par l'Etat", a conclu le communiqué.