Gabon: Naneth Nkoghe - << Il faut casser la barrière entre les langues >>

C'est une Naneth Nkoghe engagée dans la lutte pour la préservation de la culture gabonaise, par le biais de la musique, que nous avons reçu ce Jeudi 04 Avril, dans le réveil matinal 93.5 FM.

Depuis l'entame de sa carrière solo dans un style qu'elle dénomme " l'Afro-Soul ", Naneth Nkoghe met en avant la culture gabonaise. L'artiste que nous avons connu dans les années 90 et début 2000 dans le hip-hop, n'a plus rien avoir avec celle qui s'est présentée dans le studio bleu de Gabonews. Répondant aux questions de ses interlocuteurs qui étaient bien évidemment Big C et Lima Kassa, Naneth Nkoghe s'est expliquée sur la nouvelle orientation de sa musique. Une musique que certains ne connaissent pas, parce que n'étant pas festive. << Je n'aime pas que l'on me demande pourquoi je chante en langue. On ne devrait pas me poser une telle question parce que j'estime qu'un artiste gabonais doit chanter en langue gabonaise >>, c'est en ces termes que la native de Port-Gentil s'est expliquée.

Elle renchérit en disant : << On peut conserver nos langues par la musique >>. Passée du hip-hop à la variété, l'artiste a développé des thématiques qui touchent un public beaucoup plus large et varié. Il faut dire qu'avec le hip-hop, son public était très jeune. Aujourd'hui, avec la mutation de sa musique Naneth touche tous les âges et toutes les couches sociales. Après son passage sur " Le réveil matinal 93.5 FM ", les auditeurs de Gabonews ont sans doute compris que Naneth Nkoghe est une artiste éclectique qui souhaite identifier la musique gabonaise par l'intégration de sa diversité culturelle.

Avant de nous quitter, Naneth Nkoghe nous a donnés une nouvelle exclusive qui fera plaisir à ses fans : << Je suis en studio pour la préparation d'un album qui sortira dès que possible >>. Il est à noter que quatre titres du prochain album sont déjà fin prêts. Pour cet album, Naneth Nkoghe va collaborer avec des personnes qui connaissent son univers musical, parmi eux Lord Ekomy Ndong.