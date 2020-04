Angola: Les transferts d'attributions et compétences seront discutés

Luanda — Les députés à l'Assemblée nationale procèdent, mercredi prochain (22), au vote global final de la proposition de loi sur le transfert d'attributions et compétences de l'Etat aux collectivités locales.

Cette décision a été prise ce mercredi, lors de la conférence des leaders qui a eu lieu sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Fernando Dias dos Santos, yant également approuvé l'ordre du jour de la 6e séance plénière ordinaire de la 3e session législative de la IVe législature.

Au cours de cette session plénière, qui se tiendra par vidéoconférence, les députés procéderont également à la discussion et au vote des projets de loi d'autorisation législative qui autorisent le Président de la République, en tant que titulaire du pouvoir exécutif, à légiférer sur la déduction des primes d'investissement en Taxe sur les revenus pétroliers pour les blocs 30, 44, 45, 1/14 et le centre de la zone terrestre de Cabinda.

La discussion et le vote, en général, du projet de loi modifiant le Code général des impôts, du projet de loi modifiant le Code des impôts sur le revenu du travail et du projet de loi modifiant le Code des impôts industriels, sont d'autres points prévus pour la session plénière.

Les députés ont également programmé la discussion et le vote en général de la proposition de loi sur le régime général de coopération intercommunale, la proposition de loi du régime spécial de justification des décès survenus à la suite de conflits politiques et la discussion et le vote sur la résolution approuvant, pour ratification, l'accord créant la zone de libre-échange continentale africaine. Position des parties Le chef du groupe parlementaire du MPLA, Américo Cuononoca, a déclaré que les points à l'ordre du jour sont les mêmes que ceux qui ont été reportés en mars en raison des lignes directrices qui ont émergé à cause de la pandémie du covid -19 qui interdit l'agglomération de plus de 50 personnes, et maintenant effectuer avec un nouveau format.

Une fois les conditions technologiques créées pour que l'Assemblée nationale puisse tenir la plénière par téléconférence, l'ordre du jour du 18 mars a été prévu pour le 22 avril.

Il a affirmé que les députés interagiront dans trois jours de 9h à 13h avec les 16 points à l'ordre du jour respectant les règles imposées pour la prévention de la pandémie.

Pour sa part, le vice-président du Groupe parlementaire de l'Unita, Maurilio Luyele, s'est prononcé en faveur de l'ordre du jour de la plénière, ayant déclaré que cette réunion représentait la reprise de la session plénière de mars qui avait été suspendue en vertu du covid-19. CASA- CE contre les taxes Dans l'entre-temps, le chef du groupe parlementaire de la CASA-CE, Alexandre André, s'est prononcé contre la discussion du paquet financier car le pays traverse une période d'état d'urgence et le secteur des entreprises est paralysé. Selon lui, lorsque ce point a été mentionné, le pays n'était pas dans cette période d'exception, mais avec le décret sur l'état d'urgence, la production a également été confinée.

"Il y a un énorme embarras parmi les hommes d'affaires qui ne savent pas comment s'aider eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas comment payer les salaires car ils ne produisent pas et dans ce contexte, nous sommes d'avis que tant que la période d'exception dure, les questions fiscales ne devraient pas être discutées", a-t-il affirmé.

Cette position a été corroborée par Lucas Ngonda, de la FNLA, qui a profité de l'occasion pour faire appel à l'Exécutif afin qu'il prenne des mesures pour soutenir le tissu commercial pendant cette période d'urgence.