Angola: COVID-19 - Des hôpitaux renforcés avec des bouteilles d'oxygène

Luena (Angola) — Les unités hospitalières de référence de la province de Moxico et l'Hôpital général seront renforcés, dans les prochains jours, avec des bouteilles d'oxygène, a annoncé mardi, à Luena, le secrétaire d'État en charge du secteur hospitalier, Leonardo Europeu Inocêncio.

Le gouvernant a fait cette annonce, après une réunion avec le ministre de la Défense Nationale et des Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos et les membres de la Commission multisectorielle provinciale de prévention contre le covid-19.

Le secrétaire d'Etat a dit qu'il existait une réserve qui va renforcer celle qui se trouve déjà à l'Hôpital général de Moxico pour l'amélioration intégrale des patients.

Selon responsable, il informera au ministère de tutelle sur la nécessité urgente de placer une source d'approvisionnement continu en oxygène dans cette province.

Présentant des actions développées dans le cadre de l'état d'urgence, le gouverneur de Moxico, Gonçalves Muandumba, a informé que la province connaissait une insuffisance en termes de réserve alimentaire et d'autres moyens nécessaires pour soutenir les 110 enfants recueillis dans les rues, entre autres personnes vulnérables.

L'insuffisance des professionnels de santé (médecins et infirmiers), la rareté des matériels et équipements de biosécurité, des médicaments essentiels, et le manque de moyens de transport pour les services hospitaliers, ont été pointés par le gouverneur comme principales contraintes auxquelles on fait face actuellement.

Le gouverneur a indiqué que Moxico avait 1.223 personnes, qui ont récemment regagné la province, placées en quarantaine à domicile, et 184 autres en quarantaine institutionnelle.

Le ministre de la Défense nationale et des Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, a salué le travail effectué par la commission locale de prévention contre le covid-19, et promis transmettre les préoccupations soulevées par le gouverneur provincial, au ministre d'État et chef de la Maison de sécurité du Président de la République, Pedro Sebastião.