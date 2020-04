Togo: Le Libanais Dakhlallah se barricade derrière les mesures prises par Faure Gnassingbé et se refuse à toute discussion avec le personnel

Voilà encore un autre Libanais qui se croit en zone de non droit ou mieux encore en territoire conquis au Togo.

Alors lors d'une première rencontre le 30 Mars dernier, soit 48 heures avant l'énoncée par Faure Gnassingbé des mesures complémentaires pour contrer le Coronavirus et sa propagation au Togo, avec les responsables d'entreprises et les Centrales syndicales des travailleurs du Togo, le ministre de la Fonction publique, du travail et de la Réforme administrative, Gilbert Bawara invitait toutes les parties à la solidarité et à de franches discussions sur tout ce qui peut intervenir comme changement, en cette période de crise sanitaire dans les entreprises, voilà que notre ami Libanais semble s'illustrer autrement, prenant le contre-pied de tout ce qui est annoncé, du moins selon la version des faits rapportée ce Mercredi en conférence de presse par les délégués de son personnel.

En effet, pendant que l'on s'attend surtout à des réductions des heures de travail, en cette période de Covid-19, et que même des recommandations aient été formulées à cet effet par l'OIT, Ali Dakhlallah, pour sa part a trouvé la parade pour imposer sans aucune autre forme de négociation préalable une durée de 12 heures de travail à ses employés contrairement aux 8 heures préalables que ces derniers supportaient difficilement.

Et comme si cela ne suffisait dans un style dont lui seul a le secret, le Directeur général adjoint de SOFANAT, d'après les informations données par les employés, environ 400, dont certains de ont reçu ce Mercredi matin, une mise demeure, pare que refusant de se plier à une telle décision, réclamant l'ouverture de négociation entre l'administration et les délégués du personnel, se refuse à toute discussion même malgré l'interpellation de l'inspection du travail. De ses mots rapportés, il aurait indiqué à qui veut l'entendre entre autres

« C'est une information que nous vous donnons » ; « Vous n'êtes pas nos associés pour discuter nos décisions » ; « Lorsque le Chef de l'Etat avait annoncé les mesures d'urgences prises, avait-il eu à consulter préalablement le peuple ?

Donc la Direction de SOFANAT n'avait non plus l'obligation de consulter les délégués du personnel avant ses prises de décision ». comme quoi, il se compare dans la dynamique de sa décision à Faure Gnassingbé et le personnel de son entreprise, le peuple sans toutefois chercher à savoir quelques sont les conditions qui ont prévalu avant que Faure Gnassingbé ne se décide finalement à décréter l'Etat d'urgence et à prendre des mesures...

Voici le récit des évènements qui menacent l'emploi des travailleurs de cette société, au moment même où les autorités et les centrales syndicales ont convenu le 30 Mars dernier qu'aucun licenciement ne serait à l'agenda dans cette situation de crise sanitaire mondiale, au Togpo...

