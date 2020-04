Burkina Faso: Lutte contre le COVID-19 - 12 experts chinois arrivent en renfort

Sur invitation du gouvernement burkinabè, cette équipe se rendra le 16 avril 2020 au Burkina pour aider le pays à mener la prévention et le contrôle des épidémies, notamment du Covid-19. Ce groupe d'experts a été constitué par la Commission nationale de santé et les membres sélectionnés par la Commission de santé de Tianjin.

C'est une équipe de 12 membres au total issus principalement de l'hôpital populaire de Tianjin d'où provient l'équipe médicale internationale d'urgence certifiée par l'Organisation mondiale de la santé. Leur composition est d'autant plus complète qu'ils sont rejoints par des membres du Centre de contrôle et de prévention des maladies infectieuses de Tianjin.

Ce sont tous des spécialistes évoluant dans différents domaines tels que celui de la respiration, des maladies graves, de la médecine interne, de l'imagerie médicale, de l'analyse en laboratoire, des recherches épidémiologiques, de la désinfection, des soins infirmiers, etc.

«Les habitants de la ville attendent avec impatience que vous apportiez la paix et la santé», a déclaré Cao Xiaohong, maire adjoint de Tianjin, lors de la cérémonie d'au-revoir, alors que la pandémie se propage au Burkina Faso.

«Agir main dans la main avec les burkinabè pour surmonter les difficultés, la situation sanitaire et consolider la confiance mutuelle et construire un pont d'amitié solide entre la Chine et le Burkina Faso. Le virus ne connaît pas de frontières, la lutte non plus.

Chaque expert, en plus d'être un médecin est porteur de message de paix et d'amitié. J'espère que vous garderez cette mission à l'esprit et que vous ferez preuve de dévouement, que vous incarnerez pleinement les valeurs de responsabilités et de travailleurs médicaux chinois et que vous améliorerez le niveau de la coopération médicale sino-burkinabè.

La relation amicale a écrit un nouveau chapitre et favorisé l'établissement d'une communauté de destin entre la Chine et l'Afrique.»