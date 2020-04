Togo: Les Démocrates se souviennent de leurs militants

Ils sont rares ces partis politiques à penser à des actions ne serait-ce qu'en faveur de leurs militants. C'est cette particularité dont s'est approprié le parti politique Les Démocrates de Nicodme Ayao Habia. Par un geste de solidarité, le parti a fait une action en faveur de ses militants. C'est ce que nous renseigne une dépêche de nos confrères de Icilome... Lecture !

« Dur de vivre au Togo en ces temps de confinement lié au coronavirus. Les activités au ralenti, le quotidien de bon nombre de personnes se transforme peu à peu en cauchemar. Mais çà et là, des bonnes volontés se signalent et apportent des secours, chacun du mieux qu'il peut, aux populations les plus démunies. C'est dans cette logique que s'inscrit également le parti Les Démocrates.

Riz, tomates en boîte, poissons fumés, c'est entre autres la composition du kit distribué par le parti à ses militants les plus démunis. Le parti a bénéficié de ce kit d'un bienfaiteur qui a requis l'anonymat. La distribution se fera par vague au siège du parti Les Démocrates, tous les jours.

« Pour raison de mesures barrières qui ne permettent le regroupement d'un grand nombre de personnes, l'exercice se fera en plusieurs vagues et s'étalera sur des jours », a expliqué le Secrétaire Général du parti, Gérald Akoumey. Ce dernier, tout en remerciant le donateur, a insisté sur le fait que c'est son dernier acte qu'il pose « au nom et en faveur du parti ».

Aux bénéficiaires, Gérald Akoumey les a remercié pour leur dévouement à la cause du parti Les Démocrates, et aussi « leur attachement aux idéaux du parti, et que la lutte héroïque du peuple souverain aboutira ».

Par ailleurs, il y a des couacs qui se susurrent au sein même de ce parti dirigé par Nicodème Habia, et sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard ».