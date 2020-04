Afrique: Football - La FIFA évoque une trêve jusqu'en 2021

« Un groupe de travail des confédérations étudie le sujet des fenêtres internationales pour que celle prévue en septembre puisse avoir lieu. Personnellement, je pense que ce sera compliqué », a expliqué dernièrement Victor Montagliani, à l'Associated Press. Le vice président de la FIFA et président de la CONCACAF a ainsi étalé ses doutes, quant à la possibilité de reprendre les rencontres internationales prochainement. Et ce, dans la mesure où l'épidémie de coronavirus continue de faire des ravage.

Sans oublier que les déplacements d'un pays à l'autre s'annoncent encore compliqués pour les mois à venir, malgré un probable déconfinement progressif. «Le groupe de travail pourrait arriver à une alternative dans laquelle les fenêtres internationales de septembre, octobre et novembre seraient reprogrammées, pour permettre aux championnats de rattraper leur retard sur la saison en cours et la prochaine. La priorité reste les championnats nationaux», a-t-il rajouté. En d'autres termes, il n'y aurait plus de matches internationaux cette année.

Les décisions définitives de la FIFA dépendront des futures mesures des autorités de chaque nation. Mais une chose est sûre, l'éventuel report des trois périodes citées précédemment, impacterait directement sur la tenue de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021.

Impossible

En effet, il reste encore quatre journées à disputer, dans le cadre des éliminatoires de la CAN. Et la Confédération Africaine de Football prévoit de les répartir sur septembre, octobre et novembre, d'après les propos de ses dirigeants il y a quelques jours.

Si jamais ces trois fenêtres sont repoussées pour l'année prochaine, alors il sera tout simplement impossible de boucler à temps les qualifications pour la CAN 2021. Et ce, sachant que celle-ci doit se tenir au mois de février. On reste dans le conditionnel, bien évidemment. Mais force est de constater que les propos du vice-président de la FIFA ont de quoi inquiéter.