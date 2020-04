Algérie: Journée du Savoir - Le Président Tebboune réitère sa promesse pour une réelle renaissance réhabilitant l'Ecole nationale

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé, mercredi, sa promesse d'accorder un intérêt à la famille éducative pour opérer "une réelle renaissance nationale où l'Ecole sera réhabilitée dans ses trois paliers".

"Je réitère une promesse faite devant vous, lors de mon discours de prestation de serment, de soutenir matériellement et socialement l'enseignant et le chercheur pour opérer une réelle renaissance nationale, où l'école sera réhabilitée dans ses trois paliers, où l'Etat recouvrera son autorité et où ses enfants, filles et garçons, se livrent à la concurrence au service de leur pays avec abnégation, en s'inspirant de leurs vaillants aïeux et de la Déclaration du 1er Novembre, qui demeurera à jamais une source d'inspiration, voire la référence même de notre politique", a écrit le Président de la République dans un message à l'occasion de la célébration de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm) le 16 avril de chaque année.

Après avoir rendu hommage à la famille de l'Education et de l'Université et aux porteurs de la pensée, le Président Tebboune à éprouvé "la peine et la tristesse de ne pouvoir célébrer cette année la Journée du savoir" en raison "de la pandémie du COVID-19".

"De même qu'elle s'attèle à la consécration des vertus de la morale pour construire une société qui compose harmonieusement et naturellement authenticité et modernité en consolidation des fondements de la Nation et préserver son identité, ses valeurs et sa cohésion nationale", a-t-il ajouté.

"Toutefois, ces efforts demeureront insuffisants si un quelconque relâchement venait à être enregistré concernant le respect des mesures préventives et du confinement. ", a précisé le Président de la République, réitérant son appel à tous les citoyens, "alors que nous nous rapprochons du bout du tunnel", pour "plus de discipline, de vigilance et d'entraide, dans l'intérêt de tous et pour prémunir notre pays contre tout malheur".