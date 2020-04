Ile Maurice: COVID-19 - La chaîne de distribution pour les pommes de terre et oignons revue

communiqué de presse

GIS -15 avril 2020 : Lors du point de presse du Comité national de communication sur le Covid-19 par visioconférence en début de soirée, l'Attorney General et ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, M.Maneesh Gobin, a détailléles nouvelles dispositions prises par le gouvernement pour s'assurer que la population continue d'être approvisionnée en pommes de terre et oignons.

A la suite de la pénurie artificielle sur ces produits créée par certains grossistes, le gouvernement a autorisé temporairement les supermarchés et superettes, au cours de ces derniers dix jours, à prendre livraison de stocks de pommes de terre et d'oignons directement à l'Agricultural Marketing Board(AMB). Les boutiques sont également invitées à s'organiser entre elles pour aller chercher les marchandises sur rendez-vous auprès de l'AMB. Les prix de la pomme de terre et de l'oignon sont fixés à Rs 20 la livre.

En temps normal, l'AMB effectue des livraisons à des grossistes (registered dealers) qui, à leur tour, distribuent ces produits à travers le pays, à raison de 400 tonnes de pommes de terre et 300 tonnes d'oignons chaque semaine. « Avec l'imposition du couvre-feu sanitaire et la restriction sur les activités commerciales, nous avons dû revoir le mode d'opération, et la chaîne de distribution s'organise au jour le jour », a déclaré M. Gobin. Il a ajouté, qu'exceptionnellement, des institutions publiques telles que des orphelinats et des maisons de retraite ont reçu des stocks de pommes de terre et d'oignons, les 26 mars, 1 avril et 8 avril.

Selon le ministre, la pénurie de ces produits n'a pas lieu car l'AMB a livré du 1e mars au 15 avril, 2403 tonnes de pommes de terre et 1 885 tonnes d'oignons. Il a ainsi lancé un sévère avertissement contre certains grossistes qui n'ont pas fait la distribution de ces produits. « Nous sommes sur la piste de ces personnes, nous les sanctionnerons et les mettrons sur liste noire » a-t-il affirmé.

Rappelant que les officiers du ministère du Commerce et de la Protection des Consommateurs ont le droit de faire des inspections, perquisitionner des locaux et émettre des contraventions si besoin, M. Gobin a mis en garde tous ceux qui abusent de cette situation de couvre-feu dont les commerçants qui augmentent leur marge bénéficiaire au détriment des consommateurs de même que les voleurs de légumes.

Le ministre a aussi souligné les dispositions prises par le gouvernement pour permettre aux éleveurs et agriculteurs à continuer à travailler en cette période de couvre-feu. Il a réitéré que la vente de semences et d'autres engraisse fait de lundi à samedi de 6h du matin à midi. En outre, M. Gobin a appelé les Mauriciens à profiter de ce temps de confinement pour revenir à la terre et cultiver quelques plantes et légumes dans leur jardin.

L'épidémie de Covid-19 ne progresse plus dans la région de l'océan Indien

Pour sa part, le porte-parole du Comité national de communication sur le Covid-19, Dr Zouberr Joomaye, a annoncé une stagnation du nombre de cas positif aussi bien à Maurice, qu'à La Réunion, Madagascar et aux Seychelles.

Ainsi, sur trois jours consécutifs, le pays n'a enregistré aucun nouveau cas confirmé. Selon Dr Joomaye, cette situation serait due à la fermeture des frontières pour prévenir les cas importés de même que les mesures de confinement strictes qui empêcheraient la libre circulation du coronavirus.

Toutefois, le porte-parole s'est voulu prudent sur l'évolution de la maladie. « Il ne faut pas crier victoire ; attendons la fin du confinement le 4 mai », a-t-il dit. Il a prévenu la population contre un possible relâchement et exhorté à un respect des directives mises en œuvre. Les autres points abordés ont été

v Le nombre de guérisons passe à 65. Les cas positifs restent à 324 dont 247 cas actifs et neuf décès.

v L'état des patients dans les quatre centres de traitement est stable, sauf pour deux malades qui sont toujours sous respiration artificielle à l'ENT.

v 8718 tests de dépistage ont été effectués par le laboratoire de Candos à ce jour.

v Quatre centres de quarantaine accueillent 282 personnes en quatorzaine, parmi, de manière préventive, 228 membres du personnel médical qui soignent les patients atteints du Covid-19.