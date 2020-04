Algérie: Projet "Ikram el Ahiba" pour faciliter les funérailles des personnes victimes de COVID-19

Alger — La coordination des bénévoles 'Alger a lancé le projet "Ikram el Ahiba" visant à assurer le transport funéraire des personnes décédées du nouveau coronavirus de l'hôpital vers le cimetière, à travers l'ensemble du territoire national en vue d'aider et d'atténuer la douleur des familles endeuillées, a indiqué, mercredi, un membre de la coordination, Aïnouche Hamza.

Cette initiative intervient dans le prolongement d'une série d'initiatives, lancées par les Associations de wilaya activant sous la bannière de la Coordination, depuis l'apparition du Covid-19 en Algérie, a affirmé M. Aïnouche également président du bureau d'Alger de l'Association "Asaa lel khir".

Ledit projet consiste à trouver des véhicules pour assurer le transport funéraire des victimes du nouveau coronavirus, ainsi qu'à accompagner et aider leurs familles à surmonter cette épreuve, en leur fournissant un cercueil, acheté en collaboration avec les services de wilaya compétents, a-t-il souligné.

Pour bénéficier de ce service, la coordination a lancé cette semaine un formulaire électronique destiné aux transporteurs et chauffeurs en vue de constituer un réseau de transport durant cette période, a-t-il poursuivi, ajoutant que tout le matériel de protection nécessaire (tenues et combinaisons de protection, masques, lunettes, spray et solutions de désinfection) sont fournis par les membres du projet. "Le respect des conditions et mesures de protection constitue une priorité absolue pendant toute la durée du projet", a-t-il soutenu.

Par ailleurs, M. Ainouche a affirmé que ce collectif assurait la coordination avec l'ensemble des services concernés par les mesures relatives aux obsèques et à l'enterrement, sachant que les transporteurs et chauffeurs se chargent uniquement du transport, rappelant le lien pour le téléchargement du formulaire:

La coordination des bénévoles d'Alger compte sept (07) associations actives au niveau de la capitale, en sus d'encadreurs du corps médical dont des médecins et des infirmiers repartis en groupes de travail.

Ces associations ont pu fabriquer plus de 18.000 bavettes, 15.000 combinaisons et 2000 masques de protection durant ces dix (10) derniers jours, et les distribuer à nombre de structures hospitalières à Alger.

Cinq (05) ateliers de couture sis à Alger ont participé à la confection de ces équipements, outre d'autres ateliers à M'sila et Tiaret.

De son côté, l'association "Asaa Lel khir" poursuit son action bénévole pour aider et assister les familles nécessiteuses, en coordination avec les services de la wilaya d'Alger et plusieurs communes. L'association a distribué 300 couffins dans la commune de la Casbah, 200 couffins à Bab El Oued, à Douéra et aux Eucalyptus et 150 couffins à Oued Korich et Ain Benian. L'opération touchera également Birtouta, Rouiba, Kouba et Bordj El Kiffan.