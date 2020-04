Algérie: Mermouri participe à une conférence virtuelle sur les politiques de relance du tourisme

Alger — Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail Familial, Hassane Mermouri a participé mardi aux travaux de la conférence virtuelle sur les politiques de relance globale du tourisme, organisée en visioconférence par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

"Cette rencontre a permis aux participants d'examiner et de débattre des stratégies prises par les pays et leurs gouvernements en vue de trouver des formules appropriées et de prendre des mesures nécessaires afin de lutter et faire face aux éventuelles répercussions négatives sur l'industrie touristique dans le monde, cette dernière étant l'un des secteurs économiques les plus touchés par cette crise sanitaire, notamment en ce qui concerne la préservation des emplois", a précisé le communiqué.

Au terme de cette conférence, ajoute la source, l'OMT s'est félicitée de l'expérience algérienne en matière de prévention et de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, saluant, par là même, "le grand élan de solidarité" initié par les opérateurs et les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie qui ont mobilisé toutes les ressources matérielles et humaines pour l'organisation de l'opération de confinement sanitaire, au niveau des établissements hôteliers, publics et privés, en faveur des citoyens algériens.

L'organisation a également salué "la coordination et la coopération" dont ont fait preuve les opérateurs de l'artisanat dans le but de contribuer à la lutte contre le Covid-19.