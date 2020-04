Soudan: Le Gouverneur de Khartoum annonce les détails du verrouillage total et du temps de magasinage

Khartoum — Le Wali (Gouverneur) de l'État de Khartoum, Général Ahmed Abdoun Hammad, a déclaré dans un communiqué qu'il a publié Mercredi qu'une réunion entre l'État et le Comité de sécurité et de défense a souligné l'importance de l'imposition de la couvre-feu total de 24 heures à compter du 18 Avril 2020 pour une période de trois semaines.

Il a précisé dans un communiqué qu'il a publié Mercredi que les citoyens sont autorisés à se déplacer pour faire du shopping de 6h00 à 13h00 tous les jours.

Le Wali (Gouverneur) a souligné que le verrouillage comprend également la fermeture des ponts du Nil, tandis que le mouvement sera limité dans chaque district séparément.

Le texte a indiqué que l'opération de tous les moyens de transport est interdite tout au long de la journée, ajoutant que tous les permis de passage précédents sont considérés comme annulés à compter du Samedi 18 Avril et que les autorités ou les personnes qui souhaitent obtenir des permis de passage pour eux doivent coordonner avec le Commandement de la Zone Militaire Centrale pour obtenir de nouveaux permis.

Le Wali a renouvelé ses assurances aux citoyens que les biens de consommation et la nourriture seront disponibles quotidiennement et pourront être obtenus pendant la période autorisée de mouvement.

Le communiqué a souligné que pour parvenir à la stabilité des citoyens durant la période de séjour dans les maisons, il y a plusieurs groupes qui seront exclus du couvre-feu, à savoir: -

Ceux qui sont autorisés à travailler (24) heures, y compris:

Les travailleurs des secteurs de l'eau, de l'électricité, des télécommunications, du champ médical, des déchets, des usines et des compagnies pharmaceutiques, des produits médicaux, des vaccins, des masques, des équipements de protection individuelle, des équipements médicaux et sanitaires, de la distribution de médicaments et d'équipements médicaux, des stations de carburant (sans lavage de voiture), la facilité du passage des patients en dialyse et des maladies chroniques qui doivent visiter les hôpitaux et les médecins périodiquement en tout temps, ainsi que les moulins, les boulangeries, les produits alimentaires, de l'eau potable, les engrais, le fourrage d'animaux et les exigences d'emballage, ajoutant que le travail des pharmacies sera effectuée conformément aux directives du Syndicat des pharmaciens.

Quant au transport de viande, de volaille, d'œufs, de légumes, de fruits et de tous les dépôts alimentaires et des camions, ils sont autorisés à se déplacer à partir de 18h00 jusqu'à 06h00

Le Wali a souligné que tous ces groupes exclus devaient se tenir au côté des conditions sanitaires, des mesures préventives et de la sécurité générale, éviter le surpeuplement et maintenir la distance spécifiée et la stérilisation de façon permanente.

Le texte a indiqué que pour assurer la bonne mise en œuvre de cette matrice, une salle d'urgence a été formée dirigée par le Wali (Gouverneur) de l'État de Khartoum et des membres de toutes les autorités concernées, expliquant que la salle d'urgence travaille 24 heures par jour et évalue la expérience toutes les 72 heures, en plus de recevoir les avis et les suggestions des citoyens.

Selon le communiqué, il y aura des salles d'urgence dans chacune des sept localités de l'État de Khartoum, dirigées par les commissaires de la localité.

Dans son texte, le Wali a affirmé que ces mesures provisoires visent principalement à protéger les citoyens contre l'épidémie mortelle de coronavirus.