Soudan: Un communiqué de l'armée confirme ne laisser rien compromettre les acquis du peuple soudanais

Khartoum — Les forces armées ont affirmé qu'elles resteraient dans l'alliance qu'elles se sont engagées pour elles-mêmes et pour le peuple soudanais de sauvegarder les acquis de la révolution et de mettre la période de transition en sécurité et de s'acquitter de leurs responsabilités, en plus de respecter la mise en œuvre du devoir constitutionnel des forces armées ;de préserver la sécurité nationale du pays.

Un communiqué publié par le Brigadier Dr. Amir Mohamed Al-Hassan, porte-parole officiel des forces armées, mercredi soir, que la composante militaire fait partie intégrante du Conseil Souverain Transitionnel représentant toutes les forces régulières comme l'un des faiseurs de la révolution et une partie intégrante de celle-ci.

Le communiqué indique qu'il s'agit d'une affirmation des nombreuses réunions tenues entre la composante militaire et les forces de la liberté et du changement, parties au Document Constitutionnel pour la période de transition, en présence du Premier ministre, à examiner les conditions de sécurité et à discuter les questions des vivres afin de faire avancer les processus de performance, dont les plus importants sont les problèmes économiques et de paix , ajoutant que les fruits des réunions conjointes sont l'accord sur une matrice d'action ; ce qui confirme l'appartenance inhérente de la composante militaire au gouvernement de transition et la mise en œuvre de ses buts et objectifs.

Le communiqué indique que tout au long de l'histoire, les forces armées sont restées un seul corps et ont travaillé de manière professionnelle conformément aux lois et règlements régissant sa performance, et jusqu' à la révolution du 19 décembre.

Par conséquent, nous renouvelons l'alliance et la promesse faite à notre peuple que nous ne permettrons pas ce qui compromettra les acquis et la volonté du peuple soudanais, que nous appelons à ne pas tenir compte des rumeurs et de tous ceux qui recherchent la discorde entre les forces armées et leurs composantes et d'autres forces régulières, et nous ne ménagerons aucun effort pour défendre notre pays bien-aimé et notre peuple révolutionnaire.