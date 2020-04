Sénégal: « Ma vie de confinée » en France - Le récit de la journaliste et réalisatrice Maïla Mendy

Le Soleil donne la parole à la diaspora sénégalaise dans le monde pour qu'elle conte son confinement. Pour le premier épisode de cette série, nous avons choisi la France à travers Maïla Mendy dont le métier de journaliste et de réalisatrice est d'être un témoin de l'Histoire.

Française affichant fièrement ses origines sénégalaise et bissau-guinéenne, Maïla Mendy est journaliste et réalisatrice depuis une dizaine d'années.

Elle a travaillé Canal + Afrique, France Télévisions, M6, Public Sénat et a réalisé deux documentaires dont l'un porte sur la guerre civile en Sierra Leone. Dans son confinement en région parisienne, 5m2 de terrasse lui ouvre un horizon bien salutaire. Récit...

*Je pense pouvoir dire que je fais partie, en France, des « confinés privilégiés ». Je n'habite pas dans une grande villa avec piscine, bien exposée au soleil et située dans le sud de la France.

Mais j'ai 5m2 de terrasse et petit jardin. 5m2 qui représentent un sacré luxe en cette période où on est obligé de rester chez soi. 5m2 qui sont une liberté en plein confinement quand on habite en banlieue parisienne.

Oui : cet espace extérieur m'aide à mieux supporter la mise en quarantaine. C'est aussi un sas de sécurité à l'extérieur contre l'angoisse. En effet, quand je sors de chez moi pour aller faire mes courses, je vois dans mon centre-ville toute la frayeur du monde face à ce virus. Tous les gens masqués.

Les files d'attente parfois interminables devant les supermarchés. Les personnes, dont je fais partie, qui s'évitent, quitte à marcher sur la route pour respecter la désormais fameuse distanciation sociale.

Les gens, dont je fais encore partie, qui se disputent, s'agacent lorsque cette fameuse distanciation sociale n'est pas respectée par quelqu'un envers vous. A cause de tout cela, chaque sortie vraiment à l'extérieur devient un moment d'angoisse, d'où le sas de sécurité que représente mon petit jardin.

Mais même ce petit espace extérieur n'a pu me résoudre à envisager une chose : fêter mon anniversaire seule ou, du moins, en visioconférence.

Je suis née le 26 mars. Je suis parmi ce groupe de personnes qui, cette année, ont eu, contre leur gré, un anniversaire pas comme les autres. Je savais que je ne pourrai pas y couper, vu que le confinement en France a été annoncé le mois de mon anniversaire, et ce 2-3 semaines avant.

Heureusement, l'âge fêté cette année n'appelait pas l'organisation d'une grande fête. Je pense à une cousine qui, née le 26 mars comme moi, fêtait, elle, ses 20 ans. Un âge qui, lui, appelle à une grande fête.

Au lieu de ça, ça a été chapeaux pointus et cotillons devant son écran, en visioconférence avec ses amies. Mais je ne doute pas qu'elle et toutes les autres personnes qui souhaitaient s'éclater sur la piste de danse se rattraperont, une fois le confinement levé et le virus éloigné.

Pour ma part, pas de grande fête mais un confinement bravé pour me rendre, en voiture, dans la ville voisine, là où ma mère, mes sœurs, mon frère et mon neveu habitent. Une petite escapade interdite, juste le temps de souffler mes bougies.

Un anniversaire qui restait particulier. Il était express, là où d'habitude on prend le temps de rigoler, de se raconter nos vies alors que l'un d'entre nous prend de l'âge. Il était sans embrassades, avec tous les gestes barrières, pour éviter une éventuelle propagation du virus. Une de mes sœurs, qui est infirmière libérale, était là pour s'en assurer.

Ce petit rassemblement familial m'a fait encore plus de bien que le petit espace extérieur de mon logement. Je ne m'en veux pas de l'avoir fait. Je suis quelqu'un de très famille.

En cette période, je ne peux pas être avec les miens autant qu'avant l'épidémie. Et c'est bien cela qui me pèse dans ce confinement. Être avec ma famille, même pour un instant plus fugace qu'à l'accoutumée, m'est vital.

Le manque de ma famille, de mon conjoint, de mes amis, d'une vie sociale : c'est ça le plus pesant dans cette période.

J'en viens parfois à regretter d'être serrée parmi les sardines du métro parisien. Je repense à ces moments où je partage mon déjeuner avec mes collègues et où on discute de tout et de rien.

Des moments qui restent exceptionnels pour moi, Covid-19 ou pas, puisque je suis une travailleuse indépendante et donc pas tous les jours dans un bureau, avec des collègues.

Je me demande si j'ai suffisamment profité des terrasses de bars, des salles de cinéma. Je sais que non. Je sais qu'avant d'arriver dans cette période, je travaillais beaucoup. Là, il y a moins de travail et j'ai beaucoup plus de temps.

Mais je ne peux ni aller au cinéma ni m'attabler à une terrasse, exceptée celle de chez moi. Malgré tout, j'essaie de ne pas trop me plaindre.

Je ne suis ni soignante, ni caissière, ni femme de ménage, ni policière, ni agent de sécurité ou RATP, ni éboueuse.

Je ne suis pas amenée à être exposée au Covid-19. Je n'en suis, a priori, pas atteinte. Je n'ai, heureusement jusqu'ici, vu personne de proche en mourir, même si je suis attristée par toutes ces victimes, célèbres ou non.

Tout ce qu'on me demande, pour faire ma part du job dans la lutte contre ce virus, c'est de rester chez moi. Dans mon espace extérieur, ou non.

*Témoignage effectué avant l'annonce du prolongement du confinement en France jusqu'au 11 mai 2020