Madagascar: Relance - Mario enchaîne avec « Ataova signal »

Ce chanteur est qualifié de porte-parole de la jeune génération. Fier de sa fulgurante ascension en un temps record, rien ne semble pouvoir arrêter Mario.

Devenu le grand chouchou des jeunes depuis la sortie de son titre « Folaka la clé » en 2017, Mario, un natif d'Andapa, n'a plus rien à perdre et tout à gagner. Pour ce chanteur, il n'est pas question de se mettre en retrait. Au contraire, l'essentiel pour réussir c'est de travailler dur, persévérer et attendre de bons résultats synonymes de récompenses des efforts fournis.

Embarquement immédiat ! Attachez vos ceintures! Soyez prêts pour le décollage dans quelques instants! Sollicité partout dans les quatre coins de l'Île mais aussi dans les îles voisines de l'océan Indien (Mayotte, La Réunion) ainsi que dans l'Hexagone, Mario brille de mille feux une fois monté sur scène. Bien concentré et inspiré au maximum, il s'épanouit et assure l'essentiel devant son public qui l'ovationne et le soutient à fond. Il rafle tout sur son passage et laisse des souvenirs inoubliables à l'issue de chaque nouvelle et magnifique prestation.

Après « Folaka la clé », d'autres tubes tels « Anjaram-pitiavana », « Mampiasa coco », « Anao you », « Valeur »,

« Hamola-po », « Jikôlo », « Anao safira » « Aza ngengena » (« Aza mihebohebo »), « Lamban' akoho », et le tout dernier, « Ataova signal » viennent compléter son répertoire.

Branchés

Ce dernier-né évoque la stratégie d'un jeune amoureux pour pouvoir mieux communiquer avec sa partenaire bien surveillée et défendue de sortir par ses parents. Pour cela, l'usage d'un signal s'avère le meilleur moyen pour résoudre ce grand problème de contact. Sans complexe, confiant et rassuré, Mario avance à grand pas et parvient à obtenir une remarquable percée. À force de se concentrer à fond et de se sacrifier au maximum sur ses projets, il a fini par atteindre son niveau actuel. Bien décidé d'aller le plus loin possible dans sa carrière, il évite autant que possible une défaillance ou un obstacle sur son trajet qu'il gère et contrôle avec le maximum de motivation et de détermination.

En panne d'inspiration ou de concentration, pas question pour Mario. Ayant toujours ce grand plaisir à partager et à offrir pour recevoir en échange, il fonce jusqu'au bout. Restez branchés pour apprécier et savourer ses nombreux tubes.