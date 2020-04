Madagascar: La fédération aide les Makis du pays

L'équipe de la fédération a remis une enveloppe de cinquante mille ariary à chaque joueur et joueuse membres des équipes nationales. Les techniciens et dirigeants ont, eux aussi, eu leur part.

Soutien en période de crise sanitaire. L'équipe dirigeante du Malagasy Rugby dirigée par son président, Joseph Marcel Rakotomalala, a remis une enveloppe de 50 000 ariary par joueur et joueuse, membres des équipes nationales masculines et féminines de rugby à XV et à VII, hier, au stade Makis à Andohatapenaka. «Les rugbymen et rugbywomen sont apparemment issus des familles défavorisées.

C'est pour cette raison que j'ai sollicité il y a plus d'une semaine l'aide des autorités du pays en cette période de confinement ou ils ne peuvent pas travailler convenablement. Cette initiative de la fédération n'est qu'un geste symbolique, nous réitérons nos sensibilisations à l'égard des bienfaiteurs de nous rejoindre dans cette cause car ces joueurs et joueuses sont nos porte-fanions aux compétitions internationales », a souligné le président Marcel Rakotomalala. En tout, cents joueurs ont bénéficié de cette aide de la part de la fédération. «Nous avons décaissé au total une somme de 9 500 000 d'ariary dont 5 millions pour les Makis de catégories différentes et 4 500 000 ariary pour les membres du staff technique, les membres du comité directeur de la fédération ainsi que les présidents des ligues et les conseillers techniques régionaux », a clarifié le numéro un de la fédération. Ces dirigeants et techniciens ont, eux aussi, reçu 50 milles ariary chacun.

Suspension de la préparation

«La plupart d'entre eux ont reçu leur part, hier. Et nous enverrons par mobile money demain (ce jour) ou dès que possible celles de ceux dans les régions », a-t-il poursuivi. Pour le moment, ces présélectionné(e) sont du suspendre leur préparation car les compétitions internationales sont toutes reportées à cause de cette crise sanitaire provoquée par le coronavirus.

Les Makis dames à VII auront encore cette année trois sorties dont la première étape du circuit mondial prévu se tenir à Hong Kong, puis le tournoi de repêchage en vue des Jeux olympiques à Dublin et la phase finale de la coupe d'Afrique en Tunisie. Les Makis à XV devraient, pour leur part, poursuivre la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), après sa victoire d'entrée à domicile face au Nigéria au début de l'année. Ils devraient affronter ce mois d'avril la formation zambienne puis la Namibie en juin. En fait, ces Makis de catégories différentes devraient disputer cette saison la CAN, sauf report ou annulation.