Algérie: Youcef Atal - Adrien Tameze prédit une grande carrière à l'Algérien

Youcef Atal séduit les entraineurs, les observateurs de football et aussi ses coéquipiers. Depuis son arrivée à l'OGC Nice en 2018, l'international algérien enchaine les belles performances et fait bouger toute l'Europe. Bien qu'il soit un arrière droit, le joueur apporte énormément sur le plan offensif. Et fait partie des meilleurs joueurs au monde à son poste.

Adrien Tameze, joueur des Aiglons mais prêté à l'Atalanta Bergame, est admiratif d'Atal. Il a d'ailleurs fait savoir lors d'un live sur le compte Instagram du journaliste Walid Acherchour.

« Youcef Atal est une personne que j'adore. Je me rappelle de son premier jour à l'OGC Nice, il était le genre de personne qui courait partout. Après la première saison qu'il a faite, tout le monde a vu qu'il a un potentiel énorme et qu'il a les qualités pour aller plus haut », a-t-il déclaré.

Blessé depuis quelques mois, Youcef Atal poursuit sa convalescence. Malgré qu'il ne soit pas sur les terrains, il est toujours courtisé. L'entraineur des Spurs José Mourinho en ferait l'une de ses priorités.