Afrique: David Malpass - 'Nous ferons tout pour soutenir l'initiative d'allégement de la dette'

Nous nous employons à apporter rapidement une aide de grande ampleur en cette période de crise.

D'ici fin avril, nous devrions compter des projets liés à la COVID-19 dans 100 pays, et nous prévoyons d'accorder des financements à hauteur de 160 milliards de dollars durant les 15 prochains mois.

Nos objectifs sont les suivants :

aider les pays en développement à mettre en œuvre des opérations sanitaires d'urgence ;

protéger les ménages les plus démunies ; et

sauver des emplois et des entreprises.

L'IFC et la MIGA travaillent avec des clients du secteur privé pour financer des lignes de crédit au titre de fonds de roulement et à l'appui du commerce.

Toutes mesures raccourciront le temps nécessaire pour une reprise économique généralisée et durable.

Les autres banques multilatérales de développement (BMD) partenaires ont engagé environ 80 milliards de dollars sur cette période, et nous nous concertons étroitement.

Nous voulons agir efficacement et obtenir un impact à grande échelle, notamment grâce à des cofinancements parallèles et en mettant à contribution le mécanisme commun d'approvisionnement en fournitures et matériel médicaux.

Je salue vivement l'initiative du G20 de permettre aux pays IDA de suspendre le remboursement de la dette publique bilatérale à compter du 1er mai. Une initiative comparable serait attendue des créanciers commerciaux.

Les pays bénéficiaires pour leur part s'engageront à employer les ressources additionnelles ainsi dégagées pour lutter contre la COVID-19, et à divulguer l'intégralité des engagements financiers du secteur public.

La Banque mondiale et le FMI ont été invités à procéder à des analyses des besoins en liquidités des pays éligibles et d'en rendre compte, et à surveiller l'utilisation par ces derniers de la marge de manœuvre budgétaire créée par cet allégement de dette.

Il s'agit là d'une très bonne initiative à effet rapide qui sera réellement bénéfique aux pauvres.

La Banque mondiale et le FMI feront tout ce qui est possible pour soutenir l'initiative d'allégement de la dette. Kristalina Georgieva (directrice générale du FMI) et moi l'avons défendue, et nous sommes déterminés à prendre toutes les mesures possibles pour venir en aide aux pauvres.

La Banque mondiale effectuera rapidement des transferts nets massivement accrus au profit des pays IDA à des conditions hautement favorables -- plus de 50 milliards de dollars de financements au cours des 15 prochains mois -- et le FMI a ses initiatives propres qui sont aussi efficaces.

Vendredi, le Comité du développement, dont de nombreux membres sont des représentants de pays les plus pauvres, examinera les différentes initiatives d'aide.

Je sais que nous devrons notre gratitude à l'Arabie saoudite qui aura brillamment dirigé l'initiative d'allégement de la dette pendant sa présidence du G20, ainsi qu'à tous les créanciers pour leurs efforts.

Je n'ai aucun doute que des progrès substantiels ont été accomplis cette semaine sur la question de la dette et que notre intervention rapide visant à apporter une aide pendant cette crise sera utile durant la période de ralentissement économique et consolidera la relance.

David Malpass, président de la Banque mondiale