Madagascar: Peinture - Le coronavirus vu par Natoa Rasolonjatovo

« L'artiste, dans son œuvre, est le témoin de l'histoire de son époque », tel est le fil conducteur des multiples œuvres de Natoa Rasolonjatovo, un peintre engagé et responsable face à la pandémie.

« La peinture n'est pas une vaine création d'objets qui se perdent dans le vide, mais une puissance qui a un but et doit servir à l'évolution et à l'affinement de l'âme humaine ». Pour Natoa Rasolonjatovo, cette phrase prend tout son sens dans le contexte actuel. C'est à travers son art que le jeune homme exprime et traduit en tableaux une belle palette d'émotions qui fait vibrer le monde entier face au COVID-19. Jeune peintre promis à un avenir radieux, ce dernier s'arme de son pinceau pour décrire et archiver dans les annales un tournant considérable dans le cours de la vie de l'humanité. En à peine trois semaines, il dévoile sur sa page Facebook plusieurs œuvres en rapport avec cette maladie qui fait tant de victimes.

Ses toiles semblent raconter une évolution constante du ressenti global du moment. Ses premiers tableaux, qui relatent la propagation fulgurante de la pandémie, ont été dévoilés dès le premier jour du confinement de la Grande-île. Une carte du monde en couleur, tachée de blanc, on ne peut plus explicite. Entre les « Mitaraina ny tany », le visage d'une jeune fille en pleurs, maquillée des continents. La souffrance est palpable dans ses yeux en détresse. Au fur et à mesure la « Lueur d'espoir » met en scène un petit garçon en noir et blanc, mais cette fois-ci la toile se joue en deux tons. La « Vague d'espoir », un autre tableau qui fait écho aux guérisons de ces derniers jours, commence à gagner les cœurs.