Afrique: Basketball Africa League - GNBC - « Les joueurs continuent leur préparation individuellement » dixit Lova Raharidera

Les équipes organisatrices étudient toutes les possibilités pour reprendre dans les meilleures conditions. Toutes les équipes s'entraînent à leur façon en cette période de confinement pour garder la forme des joueurs.

Initialement prévue débuter le 13 mars dernier à Dakar, la saison régulière du Basketball Africa League (BAL) a été reportée en raison du coronavirus. Les joueurs des douze équipes qualifiées devront une fois de plus patienter avant le lancement officiel de la plus prestigieuse compétition du continent. « C'était désolant. Même si on sait que la raison du report était au-dessus du sport, au-dessus de tout.

En ce qui concerne la sécurité, la santé et le bien-être des communautés, des fans, de nos joueurs, des entraîneurs d'équipes, vous allez vite et prenez une décision. Et nous nous sentions bien dans la décision que nous avions prise à l'époque » a souligné, Amadou Gallo Fall, vice-président et directeur général de NBA Afrique sur le site de sport ESPN. Après cette décision de report de la NBA Afrique, l'équipe de la Gendarmerie Nationale Basket Club (GNBC) a encore poursuivi son entraînement au Palais des Sports de Mahamasina et sur le terrain du Toby Ratsimandrava.

Une fois le confinement partiel annoncé par le président de la République, le dimanche 22 mars dernier, l'équipe représentante de la Grande Île a été contrainte d'arrêter les entrainements. Un mois après le report, l'évolution de la propagation de la maladie en Afrique reste toujours inquiétante, et plus précisément dans les douze pays qualifiés, à savoir l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, le Sénégal, l'Angola, le Nigéria, le Cameroun, l'Angola, le Rwanda, le Mali et Madagascar. Actuellement, les joueurs de la GNBC ont tous été libérés pour rejoindre leur famille. « Même en confinement, nous restons en contact avec l'ensemble des joueurs. Ils poursuivent leur préparation individuelle.

Le staff technique donne les consignes et pour le moment, nous travaillons surtout sur le physique » a expliqué Lova Raharidera, coach de la GNBC. Les équipes organisatrices étudient toutes les possibilités pour reprendre dans les meilleures conditions. « Notre objectif est toujours de nous améliorer et de mettre le meilleur produit sur le marché. Nous continuons à travailler, à planifier et à examiner différents scénarios. Nous sommes déterminés à développer le basketball en Afrique, et la BAL est l'aboutissement du travail de la dernière décennie depuis le lancement de la NBA Africa en 2010 » continue Amadou Fall.