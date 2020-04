Madagascar: Risque du métier - De l'abnégation chez les professionnels de santé

Les agents de santé sont vulnérables au coronavirus. Quelques-uns ont accepté de nous livrer leurs sacrifices pour protéger leurs proches contre la maladie.

La journée d'un médecin travaillant dans un hôpital de la capitale où des victimes du coronavirus sont soignées, allait bientôt se terminer, lorsque nous le contactons par téléphone, hier après-midi. La docteure va rejoindre son lieu d'habitation « temporaire » par le transport du personnel de l'hôpital. Elle passera, seule, sa soirée et sa nuit.

Cela fait trois semaines qu'elle se retrouve loin de sa famille. « Depuis la déclaration du premier cas positif, je ne suis plus rentrée chez moi. Car dans ma famille, il y a des personnes vulnérables, à savoir des enfants, des personnes âgées. La situation est difficile à vivre, mais je dois m'y faire pour les protéger», raconte cette femme. Pour elle, le plus compliqué serait la préparation du repas du soir.

« Lorsque je me sens très fatiguée le soir, je ne prends que du thé, des beignets ou des biscuits. De toutes les façons, les commerces sont tous fermés lorsque j'arrive chez moi vers la fin de l'après-midi », enchaine-t-elle.

La plupart des agents de santé craignent de contaminer les membres de leurs familles. Ils font de leur mieux pour les protéger. « À la maison, j'évite le contact étroit avec les membres de ma famille. Cela n'est pas évident. Par exemple, je ne peux pas contrôler mes enfants lorsqu'ils viennent vers moi », témoigne un médecin biologiste.

Hébergement

Afin d'éviter de mettre en péril les siens, cette mère de famille fait tout son possible pour que le virus ne franchisse pas sa porte. « Je laisse mes tenues de travail à l'hôpital. Avant de quitter cet endroit, je prends une douche et me change de vêtements. En arrivant devant la porte de ma maison, j'enlève mes vêtements, mes chaussures et je les laisse dehors. Je prends une douche, une seconde fois, et enfile de nouveaux vêtements », raconte-t-elle.

Plusieurs professionnels de santé dans les hôpitaux où des victimes du coronavirus sont soignées, portent des vêtements de rechange lorsqu'ils vont travailler. « À part les vêtements que je porte sur moi en allant travailler, j'emmène d'autres dans mon sac. Je les mets au vestiaire et lorsque mon tour de garde est terminé, je les enfile après avoir pris une douche », témoigne une bénévole.

Des médecins, des infirmiers, et des sages-femmes proposent la « mise en quarantaine des agents de santé en contact avec les porteurs du virus ». « L'État a pu héberger dans des hôtels des centaines de personnes en provenance de l'étranger, alors nous estimons qu'il peut le faire pour les agents de santé », exhortent-ils.

Le ministère de la Santé publique a officialisé, hier, que deux professionnels de santé, un médecin et une interne en médecine, sont infectés du covid-19.