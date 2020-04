Cote d'Ivoire: Aboisso - Le Roi Nanan Amon N'Douffou V invoque les mânes

Ce mercredi 15 avril, le Roi Nanan Amon N'Douffou V, entouré des plus hauts dignitaires de son royaume, a initié à la cour royale de Krindjabo, une cérémonie de purification et d'invocation des mânes des ancêtres qui ont été priés d'éloigner de notre pays cette pandémie qui fait des ravages dans le monde.

Instant solennel, mais aussi fait inhabituel qui mérite d'être souligné.

Sa Majesté a profité de l'occasion pour saluer les efforts considérables du Président Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour contenir la pandémie, porter secours et assistance aux populations et aider les couches sociales les plus défavorisées à affronter ce virus.

Il a tenu particulièrement à remercier le Premier ministre qui a fait la semaine dernière un important don de plus de 150 millions de Francs CFA en vivres et non vivres pour aider les populations du Sanwi à appliquer les mesures barrières et à surmonter certaines difficultés de la vie quotidienne en cette période.

Pour la circonstance et pour donner un cachet solennel à cette cérémonie qui s'est déroulée dans le strict respect du protocole traditionnel, les « kômians » sont sortis pour consacrer l'acte de purification, le tambour sacré a également tonné pour donner écho aux messages et aux prières adressés aux mânes des ancêtres.

Suite à cette cérémonie, Nanan Kotia, porte-parole du Roi du Sanwi, a indiqué :

« Ce matin, c'est avec joie que Sa Majesté s'adresse aux autorités étatiques.

A la tête de toute société, toute nation émancipée, bien éduquée, ce sont les responsables qui luttent contre cette pandémie et qui ont le droit de protection de leurs peuples.

A ce sujet, Sa Majesté, en personne, et le peuple Sanwi ont eu des mots de remerciement à l'endroit du Président de la République qui, depuis l'annonce de la pandémie, n'a pas baissé les bras. Il a pris toutes les dispositions pour pouvoir défendre et protéger son peuple contre la mort.

Ainsi, les directives ont été données au Premier ministre. Elles ont été diffusées à travers les médias. Et des instructions ont également été données à tous les ministres.

Ainsi, le peuple Sanwi, au nom de son Roi, remercie le Président de la République, SEM Alassane Ouattara, le Vice-président, Monsieur Kablan Duncan, le Premier ministre Gon Coulibaly, un inlassable combattant, qui, depuis le début de cette maladie, a toujours pris les décisions qu'il fallait, a toujours agi, a toujours soutenu le Sud-Comoé...

Le Sud-Comoé vient de recevoir des vivres et des non vivres. Un soutien qu'il lui fallait pour pouvoir faire face à cette pandémie.

Les actions du Premier ministre dans cette région ne se comptent plus : l'ouverture du canal, la réhabilitation des pompes villageoises, le Chu d'Aboisso en construction, un pont sur la Bia, des grandes écoles en construction, des infrastructures dont le peuple a besoin pour son épanouissement...

C'est pour cela que le peuple Sanwi et son Roi expriment toute leur gratitude à Amadou Gon Coulibaly. Toutes ces actions sont fortement gravées dans la mémoire collective du peuple agni sanwi.

C'est pour cela que le Président Alassane Ouattara et son Premier ministre Gon Coulibaly peuvent compter sur le peuple Sanwi. Chaque fois que le Président de la République et son Premier ministre auront besoin de nous, nous serons à leur disposition... »

Ils profitent aussi de l'occasion pour célébrer leurs fils, les ministres Aka Aouélé et Kobenan Kouassi Adjoumani.