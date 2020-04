Angola: COVID-19 - Le port du masque devient obligatoire

Luanda — Le port du masque dans les services de santé publics et privés devient obligatoire pour tous les techniciens de santé et tous ceux qui fréquentent les hôpitaux, afin de réduire le risque de contagion et d'expansion du nouveau coronavirus (covid-19) dans le pays.

Selon la directrice nationale de la santé publique, Helga Freitas, tous les professionnels de la santé devraient utiliser des masques chirurgicaux (les plus courants), tandis que les techniciens dédiés au traitement d'éventuels cas suspects et positifs de covid-19 utiliseront le masque n95 (plus avancé).

Les deux masques aident à prévenir diverses maladies respiratoires, lorsqu'ils sont utilisés correctement, en particulier pour les professionnels de la santé et les patients présentant des symptômes de covid-19 (toux, infection respiratoire et forte fièvre).

Outre les techniciens de santé, Helga Freitas a également encouragé les citoyens à porter des masques ou des tissus conventionnels fabriqués à la machine ou à la main, fondamentalement, lorsqu'ils sont dans des endroits exposés.

"Le ministère de la Santé (MINSA) a lancé, mercredi dernier, une fiche technique pour guider les citoyens sur la bonne façon de fabriquer des masques en tissu ou en coton, ainsi que leur utilisation", a déclaré la directrice, lors de l'habituelle conférence de mise à jour des données sur l'évolution de la pandémie covid-19.

Selon le ministère de la Santé, sur la base de l'expérience d'autres pays, l'utilisation généralisée du masque réduit le risque de contagion de covid-19 de 25%.