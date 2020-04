Angola: Le Président de la République renforce l'appel au moratoire sur la dette

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço, a rejoint le groupe des dirigeants africains et européens, dans une initiative visant à soutenir le moratoire sur la dette et le renforcement d'aide économique et sanitaire.

João Lourenço a souscrit au document, signé par 17 autres dirigeants mondiaux, qui est le résultat d'une décision récemment prise par les chefs d'État et de gouvernement africains.

Les signataires soulignent la nécessité d'un moratoire immédiat sur tous les paiements de la dette bilatérale et multilatérale, publique et privée, jusqu'à ce que toute la propagation de la pandémie de Covid-19 soit contrôlée.

«L'épidémie de Covid-19 et sa propagation rapide ont étendu les systèmes de santé publique mondiaux au-delà de leurs limites et causé des dommages économiques, sociaux et humanitaires généralisés. Ce virus ne connaît pas de frontières », lit-on dans ce document.

Ils estiment que la lutte nécessite un leadership international fort, guidé par un sentiment de responsabilité partagée et de solidarité, soulignant que seule une victoire mondiale, qui englobe pleinement l'Afrique, peut mettre fin à cette pandémie.

«Nous pouvons gagner cette bataille, mais pour cela, nous devons agir maintenant, avec la rationalisation du temps et des ressources disponibles. Sinon, la pandémie affectera gravement, en particulier l'Afrique, prolongeant la crise à l'échelle mondiale », écrivent-ils.

Les signataires de l'appel disent qu'en Afrique, les gouvernements, les médecins, les scientifiques et les communautés locales ont une vaste expérience dans la maîtrise des épidémies.

«L'Union africaine (UA) soutient la réponse continentale coordonnée. La plupart des pays ont déjà pris des mesures vigoureuses pour ralentir la propagation du virus et sont prêts à en faire plus », indique le document.

Les signataires prennent également note de la nomination par l'UA de quatre envoyés spéciaux pour mobiliser le soutien international dans la lutte contre la pandémie sur le continent africain, soulignant que leur rôle sera déterminant dans la mise en œuvre de la stratégie collective.

Mais ils soutiennent que le succès nécessite un effort international, car des mesures de confinement efficaces entraînent des coûts énormes pour les systèmes de santé, les économies et les moyens de subsistance.

Les dirigeants lancent des appels aux gouvernements, aux institutions multilatérales, aux organisations philanthropiques et non gouvernementales, ainsi qu'aux entreprises privées, pour qu'ils répondent immédiatement à l'appel du G20 et se joignent aux efforts sans précédent pour consolider les défenses du système de santé en Afrique.

Ils ont exhorté la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement, la nouvelle Banque de développement et d'autres institutions régionales à utiliser tous les instruments disponibles et à revoir les politiques d'accès et les limitations de quotas afin que les pays à faible revenu puissent bénéficier de leur soutien.

"Nous devons accroître la capacité de réponse sanitaire d'urgence de l'Afrique, avec un soutien immédiat à ses systèmes de santé publique", soutiennent-ils.

Selon les signataires, toutes les ressources disponibles dans les institutions et canaux existants, tels que le Fonds mondial et l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), devraient être utilisées dans cette bataille commune contre le Covid-19.