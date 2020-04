Cote d'Ivoire: Dr Diomandé Farakhan - « Avec le dialogue gouvernement - secteur privé, nous sommes sur la bonne voie... »

interview

Dr Moussa Elyas Diomandé Farakhan est le porte-parole de la plateforme unique des PME

Face au Covid-19 et à ses effets, le gouvernement a annoncé un plan de riposte sanitaire et économique comportant un important volet Petites et moyennes entreprises. Est-il efficace, du point de vue des PME ?

L'efficacité de toute riposte économique s'apprécie par son impact sur le tissu économique, social pendant et après la crise.

La riposte a-t-elle permis de conserver les emplois, de protéger l'outil de production afin de maintenir la cohésion sociale au sein de l'entreprise ? Seul l'avenir nous le dira. Nous sommes tous engagés et devons être solidaires dans la lutte contre la pandémie du Covid-19.

En attendant, la Plateforme unique des PME, félicite le gouvernement, particulièrement le ministre des Pme pour le renforcement du fonds de garantie des PME et la mise en place d'un fonds de soutien aux Petites et moyennes entreprises. C'est un pas dans la bonne direction.

C'est le lieu aussi, pour nous, de demander au Ministre des PME de bien vouloir nous nous aider à récupérer les fonds logés dans une banque de la place d'un montant de 3 milliards de Francs CFA initialement prévu pour la création de la SoCaCI. Cette somme peut aider en période de crise comme c'est le cas aujourd'hui avec l'épidémie Covid-19.

On parle de fonds de garantie des PME mais aussi de fonds de soutien. Qu'en est-il ?

Pour revenir au Fonds de garantie, le mécanisme pour sa mise en application existe déjà, et cela devrait donc se faire aisément.

Quant aux fonds de soutien, il doit couvrir les pertes d'exploitations et aider l'entreprise dans son fonctionnement par le canal d'instruments financiers comme l'assurance perte d'exploitation, les taux bonifiés, l'allocation chômage, l'assurance maladie complémentaire, la retraite anticipée, la mutuelle de crédit, l'assurance maladie, le crédit à l'innovation, le crédit à l'export, etc.

Certains analystes estiment qu'il y aura un avant et un après-Covid-19. L'après-Covid-19, vous y pensez ?

Oui, bien sûr ! Un jour viendra où cette pandémie sera totalement sous contrôle, mais j'insiste pour dire que tout ne sera plus comme par le passé. La Côte d'Ivoire doit d'ores et déjà tirer les leçons de cette crise sanitaire sur tous les plans.

Le confinement, le port de masques, l'hygiène collective sont des transitions vers un nouveau mode de vie dans les sociétés néo-libérales vivant dans une illusion de domination de la nature.

Les entreprises devront être plus agiles, avec de nouveaux business models intégrant la théorie du confinement. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir comment seront les rapports de force internationaux après la crise sanitaire, commerciale, économique et politique qui frappe nos pays. Pour les PME, le monde de l'après Covid 19 a déjà commencé.

Qu'est-ce à dire ?

Les PME qui saisiront le sens du changement en feront un avantage comparatif, en mettant en avant des domaines comme la robotisation dans le textile, l'habillement, la confection de chaussure, le télétravail, les services à distance, le service aux personnes, la banque assurance en ligne, la digitalisation, etc.

Il est nécessaire de réfléchir, en incluant le plus grand nombre d'acteurs, à de véritables stratégies industrielles et de services. Désormais les chaînes de valeurs seront plus proches des consommateurs.

En Côte d'Ivoire, avec le dialogue gouvernement- secteur privé, nous sommes sur la bonne voie, les efforts et ripostes sont concertés à la satisfaction de tous.

Nous devons être imaginatifs pour maintenir les emplois et les outils de production. Enfin, une politique filière au niveau national doit accompagner un observatoire d'anticipation.