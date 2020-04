Congo-Kinshasa: COVID-19 - La Fécofa maintient la suspension des activités du football

L'instance faîtière du football congolais ne va pas lever la suspension des activités du football après les trente premiers jours d'arrêt.

La suspension des activités liées au football est maintenue jusqu'à nouvel ordre. C'est l'essence du communiqué de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) daté du mardi 14 avril 2020. « Le Comité exécutif de la Fédération congolaise de football association porte à la connaissance de la communauté footballistique que subsidiairement à son communiqué sportif n°003/20202 du 13/03/2020 portant suspension de tous les championnats et compétitions organisés ses entités subordonnées pour une durée de 30 jours à la date du 16/03/2020, l'état d'urgence sanitaire et les mesures de confinement décrétés par son Excellence Monsieur le président de la République en date du 24/03/2020 suite à la pandémie du Covid-19 s'imposent à tous », lit-on dans ce communiqué signé par le secrétaire général adjoint Belge Situatala Matuluakila.

Et en conséquence, poursuit le document, la Fécofa a décidé de « proroger la suspension, sur toute l'étendue du territoire national, des championnats et compétitions de football organisés par ses entités subdélégataires, y compris le championnat inter-scolaire, jusqu'à nouvel ordre ; d'inviter la grande famille du football en RD Congo à l'observance stricte des mesures d'hygiène requises pour vaincre tous ensemble cette pandémie ». Et le comité exécutif de la Fédération, relève-t-on dans le communiqué, continue de réfléchir sur la suite à réserver à la saison sportive 2019-2020, qui connaît un bouleversement à cause de cette suspension due à la pandémie du coronavirus.

Isaac Ngata priorise la santé

En clair, le doute est donc de mise sur la reprise du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), la Ligue 1. Si la situation persiste, la Fécofa pourrait déclarer l'arrêt du championnat. Entraîneur principal du Daring Club Motema Pembe (DCMP), actuellement quatrième au classement provisoire derrière Mazembe, V.Club et Maniema Union, le technicien franco-congolais de Brazzaville, Isaac Ngata, a exprimé sa préoccupation à foot.cd à ce sujet. « Si le championnat ne peut pas se jouer de bout en bout, il n'y a plus de choix. Il faut s'attacher au règlement comme cela est spécifié à la Linafoot et au niveau de la Fédération. Après, le plus important, c'est la santé. Pour moi, si ça doit se jouer, il faut que ça se joue de bout en bout et que toutes les équipes jouent les trente matches. Sinon, il sera complètement faussé. Mais ne prenons pas à la légère cette maladie », a-t-il lâché, conscient que si le championnat s'arrêtait là, DCMP ne pourra pas disputer les compétitions africaines interclubs l'année prochaine.

En effet, seuls les trois premiers clubs du championnat obtiendront, comme à l'accoutumée, leurs visas pour les interclubs de la Confédération africaine de football, notamment la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération. « ... Mon souhait est qu'en RDC, en Afrique, qu'on nous dise que la pandémie connaît sa fin et que les risques de rechute sont amoindris. Et à partir de ce moment, nous irons bien. Que le championnat reprenne ou pas, mon vœu le plus important, mon souhait le plus imminent, c'est que la pandémie s'arrête pour que tout le monde puisse circuler à nouveau et qu'on fasse de choses qu'on faisait avant parce que la santé est très importante », a-t-il conclu dans une interview accordée à Leopardsactu.com.