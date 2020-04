Congo-Kinshasa: Mazembe - Pamphile Miyaho assiste Dragan Cvetkovic

Désormais entraîneur adjoint de Mazembe après avoir tenu le banc du club de Lubumbashi pendant un bon moment, Pamphile Mihayo Kazembe se montre sportif et humble.

Le courant a changé au sein du staff technique du Tout-puissant Mazemnbe depuis le 7 mars, après l'élimination des Corbeaux en quarts de finale de la Ligue des champions, sorti de la course par Raja de Casablanca du Maroc. En effet, le club dirigé par Moise Katumbi a procédé au réaménagement de son staff avec surtout le départ du coach principal Pamphile Mihayo Kazembe. Mais en attente de son départ pour l'Europe afin de parfaire sa formation d'entraîneur, il est relégué au poste d'adjoint du nouvel entraîneur, le serbe Dragan Cvetkovic. Ce dernier a été, pendant quelques mois, directeur technique du club, avant d'être promu entraîneur principal.

Bien que relégué au rang d'adjoint, Pamphile Mihayi semble prendre ce recul avec sportivité, d'autant plus que les deux techniciens travaillaient déjà en étroite collaboration avant ce changement. C'est vrai, c'est arrivé. On a juste fait la rotation. Je recule d'un mètre, le coach Dragan avance d'un mètre. Il prend la commande. Je suis là avec lui tous les jours aux entraînements, j'étais là à chaque fois pour l'aider. Ce n'est pas vrai de dire qu'il est resté isolé, non je suis là. Je suis entraîneur. Ce qui est arrivé est tout à fait normal, la vie continue, on continue de travailler », a-t-il indiqué dans l'émission Cosmos Foot sur la chaîne de télé Dynamique RTV.

Et d'ajouter avec humilité : « Je crois que rien n'a changé. Je suis là avec mes idées, et on collabore. C'est vrai, la décision finale revient au patron. De temps en temps, Je veux donner des idées, je me mettrai debout pour faire le travail et m'améliorer par rapport à mon travail d'entraîneur. Tout entraîneur apprend, et c'est tous les jours qu'on apprend. Être adjoint ou titulaire, on apprend toujours ». Malgré son élimination en quarts de finale de la C1 africaine, le TP Mazembe reste aux commandes du championnat de la Ligue nationale de football alors que toutes les activités liées au football sont suspendues par la Fédération congolaise de football association jusqu'à nouvel ordreà la suite de la pandémie du Covid-19.