Congo-Kinshasa: Football - La RDC informée du report du Festival international espoirs Maurice Révello

Le Covid-19 a visiblement tout perturbé. Avec la suspension des championnats et toute autre activité liée au football, le Festival international espoirs Maurice Révellon auquel devra participer la sélection de moins de 21 ans de football est reporté à une date non encore fixée.

Les Léopards football de moins de 21 ans de la République démocratique du Congo (RDC) devront prendre leur mal en patience en attendant de participer à la quarante-huitième édition du Festival international espoirs Maurice Révello. En effet, cette compétition anciennement appelée Tournoi international de Toulon ne se tiendra plus du 1er au 14 juin prochain comme il a été prévu en France. Et la cause : la propagation de la pandémie du Covid-19 qui sévit à travers le monde et a l'occasion de plus de cent mille personnes. Les organisateurs du tournoi ont repoussé sa tenue.

Dans un courrier électronique rendue publique le mardi 14 avril, ils ont indiqué : « Longtemps nous avons espéré, longtemps nous avons cru que le mal serait vaincu. Mais force est de constater que la blessure est trop profonde pour être pansée en quelques semaines. Nous travaillerons avec toutes les parties prenantes et suivrons attentivement les décisions prises par les différentes instances du football : les fédérations de chaque pays, les confédérations et la fédération internationale afin de reprogrammer le tournoi à une autre période en 2020 ».

Les jeunes Léopards de la RDC vont prendre part à ce tournoi dont la dernière édition a été remportée en 2019 par le Brésil. La sélection RD-congolaise, dirigée par Christopher Oualembo, devra donc patienter. Ce dernier déclarait dans l'optique de cette participation : « C'est une très belle opportunité. On va pouvoir continuer à préparer la génération destinée à intégrer l'équipe A après la Coupe du monde 2022. On aura une grosse partie de l'effectif qui sera trentenaire et l'idée est de travailler sur une génération dès maintenant ».

La dernière fois que la RDC a pris part à cette rencontre de football des jeunes, c'était en 2013. L'équipe a été conduite par le sélectionneur Sébastien Migné. L'effectif des Léopards à l'époque était composé de gardiens de but Lohrim Diafuka et Riffi Mandanda et des joueurs de champ Jonathan Bijimine, Chancel Mbemba, le capitaine Marcel Tisserand, Merveille Bope, Aristote Nsiala, Mike Cestor, Hermann Kabasele, Grace Katshimuka, Olivier Lusamba, Harrison Manzala, Clark Nsikulu, Patrick Nzuzi et Anthony Walongwa. Le sélectionneur Christopher Oualembo et ses poulains restent donc dans l'attente d'une nouvelle date du coup d'envoi de cette édition 2020 du tournoi Maurice Révellon, date qui dépendra de l'évolution de la pandémie du Covid-19.