Algérie: COVID-19 - Des partis politiques saluent la mobilisation de l'Etat

Alger — Des partis politiques ont salué, mercredi, les efforts de l'Etat dans la lutte contre le nouveau Coronavirus, appelant à contribuer aux efforts nationaux visant à réduire les répercussions de cette crise sanitaire que traverse le pays à l'instar des autres pays du monde.

Dans ce cadre, le parti du Front de libération nationale (FLN) a appelé "tous les dirigeants, cadres et militants du parti dans les différentes régions du pays à soutenir les initiatives menées par les mouhafada, les divisions, les députés et les sénateurs pour contribuer aux efforts nationaux visant à réduire les répercussions de la crise sanitaire que traverse le pays à l'instar des autres pays du monde à cause de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Le FLN a également appelé tous les élus locaux et cadres du parti à faire un don de leurs salaires en faveur du compte de solidarité (Covid-19) ouvert à cet effet, et ce dans le cadre de la solidarité nationale en cette circonstance exceptionnelle qui requiert de soutenir les efforts de l'Etat pour faire face à la propagation de l'épidémie du Covid-19.

Pour le parti, cet élan de solidarité vient en complémentarité des initiatives des citoyens et reflète l'esprit de solidarité et de fraternité du peuple algérien durant les périodes difficiles", soulignant que ce que l'Algérie affronte en cette conjoncture difficile "requiert la solidarité de l'Etat et de la société pour préserver la santé des citoyens et sauver leur vie.

Pour sa part, le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a mis en avant "la mobilisation" de l'Etat pour endiguer la propagation du Coronavirus et les efforts déployés afin de sensibiliser les citoyens sur la nécessité de réagir positivement avec le confinement selon les normes définies tant sur le plan temporel que géographique, se félicitant de la mobilisation de l'Etat qui a veillé à la mise en oeuvre de tous les moyens matériels et humains, et garanti les conditions nécessaires pour contrer cette épidémie".

Pour sa part, le parti du Mouvement El-Binaa a exprimé "sa grande satisfaction" quant à la solidarité et le degré de conscience affiché par le peuple algérien, toutes catégories confondues et à tous les niveaux, dans la lutte contre le Covid-19, se félicitant de la jeunesse algérienne "qui a donné de belles images de sacrifice dans toutes les villes et les wilayas et ce à travers les campagnes locales de solidarité et d'aide avec les institutions, outre le mouvement au sein des citoyens pour les sensibiliser et distribuer des aides au profit des nécessiteux".

Le parti politique a salué, en outre, la société civile qui a répondu "présente" dans cette crise sanitaire afin d'alléger la souffrance des citoyens et d'asseoir des passerelles pour transporter les aides.

Saluant les efforts populaires et officiels visant la lutte contre les pratiques spéculatives, le Mouvement Al-Binaa a appelé le Gouvernement à "davantage de rigueur et à la protection de la sécurité commerciale à travers la dynamisation du contrôle officiel et populaire dans le souci de sécuriser le mouvement et la destination des marchandises".

Par ailleurs, le groupe parlementaire du Front El-Moustakbal à l'Assemblée populaire nationale (APN) a mis en avant, de son côté, la contribution financière de ses députés et leur participation au niveau de leurs wilayas aux opérations d'aides en offrant des contributions financières et des moyens et équipements médicaux à même de faire face à la pandémie, outre la sensibilisation des citoyens quant à l'impératif de respecter le confinement.

Pour sa part, le groupe parlementaire du parti du Mouvement populaire algérien (MPA) a appelé tout un chacun à l'impératif de "faire prévaloir la voix de la sagesse et de la raison et de laisser de côté les différends en resserrant les rangs pour vaincre cette pandémie et s'en sortir avec moins de dégâts.

Le groupe en question a salué, en outre, la visite du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, effectuée aux services hospitaliers de la wilaya d'Alger et les décisions ayant été prises notamment à la lumière de la conjoncture particulière que traverse le pays.