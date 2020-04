Congo-Kinshasa: [Un congrès à haut risque sous COVID-19] Laurent Batumona - "Le rationnel vient de triompher sur l'irrationnel"

La Cour Constitutionnelle a mis fin, à en croire Laurent Batumona, au débat qu'il a qualifié d'inutile sur la constitutionnalité de l'Ordonnance N°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire contre la propagation de la pandémie du COVID-19 promulguée par le Président de la République, Félix Tshisekedi.

Un jour seulement après l'Arrêt de la Cour, le Chef de l'Etat a personnellement présidé une importante réunion à laquelle ont pris part les Présidents de deux Chambres du parlement à savoir, Jeanine Mabunda Lioko et Alexis Thambwe Mwamba ; le Directeur du Cabinet adjoint du Président, Eberande Kolongele et le Conseiller spécial en matière la Sécurité, François Beya. Une réunion à laquelle Félix Antoine Tshisekedi a souligné le caractère urgent de la lutte contre le Coronavirus.

"L'enjeu en ce moment crucial où le risque de contamination et de propagation est plus que redouté, évoquer la tenue du congrès, avec plus de 620 Députés et Sénateurs, sans compter le personnel administratif de deux chambres, est tout simplement irresponsable", estime le Coordonateur des Forces Politiques Alliées de l'Udps. "Fatshi promulgue, se conforter par le droit constitutionnel. Les deux chambres imbues d'ambitions et de suffisance se fourvoient : il n'y a plus match", martèle-t-il.