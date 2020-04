Afrique: COVID-19 - Les dirigeants gouvernementaux proposent une réponse mondiale

Luanda — La communauté internationale doit travailler à la création d'un mécanisme scientifique et politique panafricain, dirigé par l'Organisation mondiale de la santé, pouvant assurer la distribution équitable des tests, des traitements et des vaccins contre le Covid -19.

L'appel est lancé par 18 chefs d'État et de gouvernement africains et européens qui demandent au FMI et aux créanciers internationaux un moratoire sur la dette et le renforcement d'aide économique et sanitaire sans précédent.

Selon les signataires, il est important de garantir qu'une distribution, des tests, des traitements et des vaccins équitables soient une réalité dès qu'ils seront disponibles.

Les dirigeants félicitent l'Union européenne d'avoir organisé une conférence sur les promesses en mai prochain, témoignant de la nécessité de créer des plans de relance économique d'au moins 100 milliards de dollars, selon les évaluations des ministres des finances africains et de l'ONU.

Avec le paquet en question, ils ont l'intention de donner aux pays africains l'espace budgétaire nécessaire pour canaliser davantage de ressources de santé publique visant à lutter contre le virus, ainsi qu'atténuer ses conséquences économiques et sociales.

Ils considèrent qu'il est essentiel de répondre à l'appel du Secrétaire général des Nations Unies pour une initiative humanitaire ambitieuse pour l'Afrique, basée sur le Plan mondial de réponse humanitaire contre le Covid-19 et de fournir de la nourriture vitale et du matériel logistique aux communautés les plus touchées par les confinements y compris les réfugiés, immigrés et personnes déplacées.

"Nous appelons particulièrement l'OMS, la BM, la BDA et d'autres organisations de santé pertinentes, en particulier le Fonds mondial, GAVI et UNITAID, à élaborer un plan d'action conjoint, basé sur leurs mandats respectifs", écrivent-ils.

Selon les dirigeants, cette crise a montré à quel point tout le monde est interconnecté.

"Aucune région ne peut gagner seule la bataille contre Covid-19", ajoutent-ils.