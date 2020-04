Madagascar: Le Groupe Filatex fournit son appui aux forces de l'ordre

Nombreuses sont les entreprises qui apportent leur contribution dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Déjà présent sur le terrain durant les trois premières semaines du confinement, le Groupe Filatex a décidé d'aider ceux qui sont surtout sur le front et le plus exposé dans cette lutte. Mardi 14 avril dernier, le Groupe Filatex a offert des vivres et des kits aux ministères de la Sécurité publique, et de la Défense nationale, deux institutions totalement investies dans la protection du public.

Depuis le début du confinement, les éléments des forces de l'ordre ont été déployés en masse pour assurer la coordination des mesures de confinement, surtout dans les lieux publics de la capitale. Une mission qui n'a pas été facile avec la résistance de la population qui était dans l'obligation de continuer ses activités. Le ministère de la Sécurité publique a déjà mis en place un système de distribution de repas quotidiens et de masques aux éléments de la police. Conscient de la dureté de la mission et en tant qu'entreprise citoyenne et engagée, le Groupe Filatex a remis au ministère de la Sécurité publique une tonne de riz et 1 000 masques. L'Armée Malagasy n'a pas non plus été oubliée. Celle-ci a mis en place un bataillon multi capacitaires ayant vocation à riposter et à maîtriser les éventuelles évolutions de la pandémie à Madagascar, et dont les membres sont des soldats spécialisés dans les métiers et filières du secteur médical.

Pour l'appuyer, le Groupe Filatex a remis au ministère de la Défense nationale 800 couvertures, dont 500 pour l'unité de riposte, et 300 de plus à distribuer au niveau des différents camps militaires. Un geste qui a été apprécié par les éléments des forces de l'ordre en cette période difficile que le pays traverse, surtout que ces derniers effectuent des patrouilles la nuit en raison du couvre-feu. « Nous allons maintenir nos efforts à différents niveaux et en fonction de nos capacités pour aider le gouvernement à préserver la population malgache, dans cet objectif national d'enrayer la covid-19 » a souligné, Tanteraka Rakotoarisoa, directeur RSE au sein du Groupe Filatex.