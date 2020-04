Madagascar: Préservation des routes et contrôle des usagers - Des équipements de protection offerts par l'Union européenne

Les infrastructures routières font l'objet de nombreux projets menés par le gouvernement malgache, qui sont soutenus par l'Union européenne. Celle-ci a fait don d'équipements de protection d'une valeur de 161 millions d'ariary, au MATP et à l'ARM.

37 000 masques de protection lavables ont été reçus par le ministère l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics de (MATP), ce 15 avril 2020. D'autres matériels arriveront dans les jours qui viennent, selon la délégation de l'Union européenne (UE), qui fait don de ces équipements. « Nous avons contribué à l'amélioration des infrastructures routières via de nombreux projets, et nous offrons une réponse d'urgence aux infrastructures touchées par les aléas climatiques.

En réponse aux actions de préventions définies par l'Etat Malagasy dans la lutte contre la transmission de la covid-19, la délégation de l'UE à Madagascar a déjà apporté sa première contribution en faveur de la sécurité du personnel du MATP et de l'Agence routière (ARM), chargés de la gestion des bacs à la charge de l'Etat Malagasy ; ainsi qu'en faveur du personnel chargé du contrôle des charges routières au niveau des stations de pesage fixes et mobiles », a communiqué la délégation de l'UE, suite à la remise des premiers équipements.

Préservation et contrôles. Pour cette fois, l'appui de l'UE est plus conséquent, avec des dons d'une valeur de plus de 161 millions d'ariary. Selon les informations, cet appui est réalisé avec la collaboration logistique de l'entreprise SOGEA SATOM. Outre les 37 000 masques de protection lavables, d'autres équipements seront également mis à disposition du MATP et de l'ARM, son organisme attaché. L'UE a cité 18 000 paires de gants en vinyle ; 150 000 ml de gel hydroalcoolique ; 255 000 ml de savon lave-main en gel ; 1 200 litres d'eau de javel ; 24 seaux en plastiques ; 24 serpillères ; 120 paquets de chamoisine et 10 thermomètres. En effet, ces matériels de protection et de prévention seront distribués aux acteurs du secteur routier qui œuvrent à la préservation du réseau routier national et au contrôle des usagers. « Avec cette initiative, l'UE soutient les efforts du gouvernement pour empêcher la propagation de la pandémie par les transports terrestres et contribue à la protection des travailleurs de l'Administration publique.

La délégation de l'UE à Madagascar n'aura de cesse de travailler main dans la main avec le MATP et l'ARM pour prévenir la propagation de la contagion », a souligné la délégation de l'UE. Celle-ci affirme qu'elle soutient les mesures de prévention et de réduction des risques de contagion sur l'ensemble du réseau routier national.

Autres financements. Par ailleurs, au-delà du secteur routier, l'UE a identifié trois interventions en réponse à la crise sanitaire en cours, pour un total de 18 millions d'euros, soit près de 72 milliards d'ariary. Cela concerne le déboursement accéléré de 10 millions d'euros d'appui budgétaire ; le financement à hauteur de 3 millions d'euros d'activités via la société civile dans les secteurs de la santé et de la protection sociale ; ainsi qu'une subvention de 5 millions d'euros pour la deuxième phase du Projet intégré d'assainissement d'Antananarivo (PIAA), qui sera par ailleurs cofinancé par la Banque européenne d'investissement (BEI) ainsi que l'Agence française de développement (AFD), pour un montant supérieur à 50 millions d'euros.