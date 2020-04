Madagascar: Équipementier des Barea - Une guerre ouverte

La Fédération malgache de football (FMF) n'a pas encore tranché sur le choix de son équipementier, mais tous les postulants se sont engagés dans une lutte sans merci, et parfois même sans le moindre scrupule, pour s'arracher ce qui pourrait être aujourd'hui une affaire de gros sous.

Le mutisme de la FMF aidant, tous les moyens sont bons pour dire du mal des autres alors que le processus engagé dans cet appel d'offres international répond en tous points aux exigences de la FIFA, qui est d'ailleurs le seul bailleur de ce projet. Vint ensuite le choix de l'équipementier des Barea qui relève des prérogatives du comité exécutif et sans l'avis des tiers. On ne pense pas que la Fédération française de football fasse appel à Didier Deschamps, et encore moins au capitaine Hugo Lloris, pour dire que les Bleus doivent prendre Adidas comme équipementier. Allez savoir pourquoi des partisans de la marque Macron affirment que Nino Design International et le Cercle by TED ne font qu'un.

Il y a aussi une frange qui a déjà fait une grosse commande chez Garman, qui avait pourtant snobé l'appel d'offres, puisque le contrat de ce dernier n'expire que le 27 de ce mois. Mal lui a pris car jusqu'à preuve du contraire, le choix se limite à TED, Macron et Errea.

Un choix qui, pour l'instant, sera encore soumis au comité exécutif de la FMF après délibération du comité ad hoc. Autrement dit, et par le truchement d'une guerre d'influence, on s'achemine vers une autre bataille rangée. Sauf si le président de la FIFA, Gianni Infantino, décide d'y mettre un terme et revenir sur son avis favorable de départ sur l'appel d'offres. Affaire à suivre...