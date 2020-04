Congo-Kinshasa: L'ONG Fraternité Anne-Thérèse au front contre COVID-19

La crise sanitaire due au coronavirus pousse de plus en plus les acteurs sociopolitiques ainsi que les organisations non gouvernementales à prendre part à la lutte contre la propagation de cette pandémie, principalement dans la ville-province de Kinshasa.

C'est le cas de l'ONG « Fraternité Anne-Therese » qui a organisé en ce début de semaine une descente sur terrain notamment, à la pédiatrie de Kalembelembe dans la commune de Lingwala, et au Home des vieillards à Kintambo. Cette ONG dirigée par Mme Mulunda Nkoy Luthi Sylvie a également procédé au don des kits de lave-mains dans la commune de Bandalugwa où le Bourgmestre les a reçus des mains propres.

Ce don comprend aussi des savons liquides ainsi que des seaux dotés des robinets et des bassines pour le lavage des mains. Certains seaux ont été déposés sur des avenues des communes sensibilisées.

Dans la droite ligne de son objectif consistant à accompagner le pays dans ses efforts de développement dans divers secteurs en vue d'impulser les actions palpables du progrès social, cette ONG a saisi l'opportunité de sensibiliser les Kinoises et Kinois à respecter les mesures d'hygiène pour éviter la propagation du covid-19. Il s'agit principalement d'éviter de se serrer les mains et de faire la bise, éviter les contacts, se laver correctement et régulièrement les mains à l'eau et du savon ou le cendre, soit désinfecter fréquemment les mains avec un antiseptique, mais surtout tousser ou éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir à papier.

Zoom sur la Fraternité Anne-Therese

La fraternité Anne Thérèse a pour but d'aider au développement de la communauté de base et soutenir les populations vulnérables en amassant de fonds et toutes sortes des Dons. C'est un organisme de bienfaisance qui sert d'interlocuteur auprès de potentiels donateurs.

Elle poursuit les objectifs suivants : encadrement des filles mères; participer activement à l'éducation et l'encadrement des jeunes dans le cadre de sport et loisirs, et aussi dans le cadre socioculturel ; consolider ou raffermir les liens d'humanisme, et de la fraternité ; assurer l'entraide sous toutes diverses formes, contribuer au développement intégral de la communauté de base ; contribuer à l'amélioration de prise en charge et les droits de femme et de l'enfant ; renforcer les capacités de la communauté de base dans les domaines intellectuels et promouvoir les activités socioculturelles; lutter contre toute forme de discrimination sociale ; jouer l'interface entre le pouvoir public et les partenaires du développement ; la prise en charge des orphelins ; contribuer à l'amélioration de prise en charge et les droits de troisième âge.

Champs d'action

Il y a lieu de souligner que l'association « Fraternité Anne Thérèse » a pour domaines ciblés : l'éducation, la formation professionnelle et artisanale, le renforcement des capacités, d'épanouissement de l'enfant, de la famille et la promotion de la femme, sports et cultures, activités agro-pastorales, l'accès aux soins de santé de qualité pour tous, la protection de l'environnement et de la biodiversité, l'égalité des chances, l'assistance sociale et, enfin, la lutte contre la pauvreté.