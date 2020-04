Congo-Kinshasa: Kinshasa - Les prix des vivres prennent la courbe décroissante

Au Marché Matadi Kibala, connu pour être un grenier des produits vivriers en provenance de la province du Kongo Central et des villages environnant de la ville de Kinshasa, une accalmie est observée comme partout ailleurs à travers la ville.

Le bon sens est revenu dans le chef des commerçants et les prix sur le marché de négoce des biens et services commencent à prendre une courbe décroissante. Une baisse sensible de prix des denrées de première nécessité est constatée à la grande satisfaction des consommateurs qui y reviennent.

Madame Nseya Gode, habitant la commune de Bandal Tshibangu, a exprimé sa joie d'avoir acheté un sac de cossette de manioc à 60.000 Fc alors qu'il se négociait autrefois autour de 100.000 Fc. La mesure de graines de maïs qui se négociait de 2000 à 2500 Fc, est revenue à 1500 Fc. Il en est de même de plusieurs autres denrées, fruits et légumes.

Cette quarantenaire et mère d'une famille qui nous rapporte la nouvelle, se dit confiante au vu de l'évolution positive des prix de diverses denrées sur le marché Matadi Kibala, que des mesures prises par les autorités publiques pour alimenter les marchés de la ville de Kinshasa en vivres, augure un avenir prometteur pour la survie des kinois pendant cette période de confinement mixée à l'état d'urgence sanitaire.

Rappelons qu'à la veille du premier confinement avorté, annoncé par le gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka, une asphyxie exceptionnelle s'est produite sur toute l'étendue de la capitale, de l'est jusqu'à l'ouest. Que ce soit dans les grands marchés comme dans les petits, dans les supers marchés comme dans les petites boutiques, en passant par les marchés pirates et des vendeurs ambulants, le prix de biens de consommation courante ont flambé, situation intenable pour le gagne petit. Certains prix ont doublé, triplé voire quadruplé. Nonobstant cette montée vertigineuse de prix de denrées de première nécessité, tout le monde voulait s'arracher quelques graines de riz, quelques sakombi de fufu, quelques mesures de sucre, du savon, des pains etc. Malgré les efforts fournis jusque tard, certains kinois ne sont pas arrivés à s'acheter quelque chose à se mettre sous la dent.

La tension étant retombée, il est normal que toutes les enchères retombent d'elles-mêmes. Il n'y a pas raison de tergiverser là dessus. Ici, les services des affaires économiques doivent veiller au grain pour attraper tous les commerçants véreux qui profitent de ce temps de détresse due au Coronavirus, pour se faire de l'argent sur le dos de la population.