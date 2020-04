Sénégal: Grignotage, réseaux sociaux, films - Les solitaires à l'épreuve du couvre-feu

Depuis que les autorités ont décrété le couvre-feu à partir de 20h dans le cadre de la bataille contre le Covid 19, une nouvelle réalité est venue perturber le quotidien de chacun. Dans ces conditions très particulières, des célibataires se voient obliger d'adopter de nouvelles démarches, pour faire face à la solitude et aux soirées devenues plus longues que d'habitude.

Vivre seul est une épreuve, elle en devient plus pénible, quand à partir de 20h, on ne peut aplus sortir. 18h 30, la place d'Awa est prise d'assaut, par une clientèle particulière essentiellement composée d'hommes. Récipient à la main, ils sont venus acheter de la bouillie à base de mil appelée «Fondé».

Il faut faire des coudes pour accéder à la vendeuse et exercer des rappels appuyés pour être servi. Les effets du couvre-feu ont imposé de nouvelles règles. Au-delà de 20h, toute circulation est interdite sur l'ensemble du territoire sénégalais.

Devant cette situation nouvelle, ceux qui vivent en solitaire sont obligés de prendre leurs précautions, à l'avance, pour pouvoir s'alimenter en soirée. Les habitudes sont perturbées.

«Nous sommes obligés de nous réinventer, en adoptant de nouvelles conduites: faire ses achats plus tôt que d'habitude, se coucher plus tôt... Bref s'adapter à de nouvelles règles», souligne Souleymane, un mécanicien marié, mais qui vit seul à Dakar.

«Mes habitudes sont complètement bousculées. Je sortais manger à 22h, et du coup je ne peux plus», relève t-il. Un moment difficile à vivre pour certains, obligés de se mitonner quelque chose à se mettre sous les dents. C'est le cas de ce jeune cadre qui travaille dans une entreprise située sur la zone franche de Dakar.

«J'avais mes habitudes dans un grand restaurant situé au Rond point de Sicap-Mbao. Depuis, le couvre feu, je me prépare moi-même à manger le soir.

Le menu est souvent le même : omelettes, spaghetti ou bouillie à base de riz, souligne t-il précisant sur un brin sourire que c'est tout ce qu'il sait préparer. Il dit vivre cette interdiction de sortir comme «une frustration», mais accepte totalement les recommandations, car dit-il, la santé prime sur tout.

Une nouvelle réalité qui vient imposer ses règles. De piètres cuisiniers se voient obliger de se préparer à manger. Des amoureux séparés par les circonstances se rabattent sur les réseaux sociaux pour tromper la solitude. Ou bien encore d'autres qui doivent se priver des soirées arrosées de Dakar by night.

Un homme, la quarantaine environ traverse la rue s'avance vers la «dibiterie» de Babou (restaurant qui vend de la viande grillée).

Apparemment habitué des lieux, le monsieur se dirige d'un pas ferme vers la barre de fer où sont accrochés différents quartiers de mouton côtelettes, gigot et autres. Il identifie une partition puis passe sa commande. Sur le grill Babou s'affaire à amollir plusieurs commandes.

Les tas de morceaux de viande sont séparés les uns des autres. Le feu crée une montée de flammes. Dame Seye est également venu s'approvisionner. Lui qui d'habitude consomme sur place amène la viande chez lui depuis quelques temps, pour une consommation ultérieure.

«Je viens juste acheter, pour ensuite rentrer chez moi. Avec le couvre feu je ne peux pas rester sur place», souligne t-il.

Bada Seck a lui jeté son dévolu chez Anta, vendeuse de soupe. Il est devenu assidu depuis que le couvre feu a été décrété. Vers 19h, il fait un crochet s'approvisionne avant de rentrer chez lui.

Reseaux sociaux, films pour tromper la solitude

Facebook, WhatsApp, films... Adja vit bien son couvre-feu. Elle dit même très bien s'y plaire. La jeune fille, 26 ans qui occupe seule une chambre a trouvé des astuces, toutes faites, pour ne pas s'ennuyer.

Le calme aidant, car souligne t-elle, «plus personne ne vient la déranger au-delà de 20h». Elle a toute la soirée, pour «échanger avec ses amis sur les réseaux sociaux et se regarder un bon film».

Contrairement aux témoignages reçus d'individus noyés par l'ennui ou la stupeur, le couvre-feu ne l'angoisse pas du tout. «C'est une opportunité de me retrouver seule avec moi-même, toute seule», positive -t-elle.

Samba ne cache pas sa «sidération» de devoir passer toute une soirée dans la solitude. Lui qui est habitué aux sorties noctambules ne trouve plus de point de chute, depuis qu'il se voit obliger de se cantonner chez lui, à partir de 20h. Une vraie épreuve pour ce fêtard habitué aux soirées, boites de nuit et autres.

«Les soirées revêtent une toute autre signification. Elles sont plus longues et surtout devenues nazes», souligne ce jeune garçon, aux airs d'artiste en jean et tee-shirt prés du corps. D'autre part, reconnait t-il, une fois passée la sidération

«Ça m'a fait vraiment réfléchir et j'ai commencé à questionner mon style de vie. Je me suis entièrement rangé et ne fréquente plus les lieux de débauche et ne dépense plus inutilement mon argent», souligne t-il. Amadou lui surfe sur les réseaux sociaux pour rompre la solitude.

«C'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir toucher la personne ni de sentir sa présence, mais ça se substitue aux vraies rencontres en attendant», se réjouit t-il.

Les rencontres virtuelles ont la cote en cette période de couvre-feu. On discute beaucoup plus à distance. C'est une manière complètement différente d'aborder les choses, et une manière de se tenir compagnie, dans des soirées parties pour être plus longues que d'habitude.