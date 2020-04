Sénégal: Post COVID-19 - Macky livre ses recettes

Le président Mack Sall, a demandé au ministre du Développement communautaire, «de veiller à l'acheminement rapide à destination et à la distribution, dans les meilleures conditions par des commissions créées au niveau territorial, des dotations alimentaires», lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres, hier.

Il a engagé le ministre des Collectivités territoriales et le ministre des Finances et du Budget à «faciliter aux collectivités territoriales, les procédures administratives et budgétaires en vue de l'allocation complémentaire de secours aux populations vulnérables».

Aussi a-t-il insisté sur «la nécessité de déployer, dans les meilleurs délais, l'assistance de l'Etat à nos compatriotes de la Diaspora affectés par la pandémie».

POUR LE SYSTEME DE SANTE EN MARCHE

Le Chef de l'Etat a donné instruction au ministre de la Santé et de l'Action sociale «de renforcer davantage les dispositifs de prévention, de veille et d'alerte précoce au niveau des structures sanitaires et des lieux publics, au regard du développement de la transmission communautaire».

S'agissant de la justice, le chef de l'Etat a enjoint le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de «poursuivre les réformes entamées dans le cadre de la modernisation de notre système judiciaire et de l'administration pénitentiaire».

VERS L'ELABORATION D'UNE FEUILLE DE ROUTE POUR LA POURSUITE DES ENSEIGNEMENTS

Revenant sur la situation scolaire et universitaire, Macky Sall a demandé au ministre de l'Education de «mener des concertations urgentes avec les partenaires sociaux en vue d'évaluer l'impact global du Covid-19 sur le secteur éducatif.

Il a également demandé aux ministres d'élaborer une feuille de route pour la poursuite des enseignements de même qu'un agenda des évaluations, examens et concours, tout en tenant compte aussi de l'impact sur les établissements d'enseignement privés».

POUR UN REPORT D'ECHEANCES DE CREDITS DUS AUX BANQUES

Pour ce qui est du fonctionnement des institutions financières durant la pandémie du Covid-19, le président Sall a invité le ministre des Finances et du Budget, en relation avec celui de l'Economie et l'Observatoire de la Qualité de services financiers, à engager, avec les responsables de la BCEAO, des établissements de crédit et des institutions de microfinance, «des consultations afin de sécuriser davantage le traitement diligent des opérations financières et de faire bénéficier aux différents agents économiques, d'un report d'échéances de leurs crédits sur une période à convenir».

IMPACT COVID-19 DANS L'HABITAT : Suspension des expulsions de locataires

Après l'ordonnance n°1 de sécurisation des emplois, interdisant les licenciements de travailleurs, sauf pour faute lourde, le Conseil des ministres que le Chef de l'Etat, Macky Sall, a présidé hier, mercredi 15 avril 2020, en visioconférence, a décidé de la suspension des mesures d'expulsion de locataires en période de Covid-19.

En effet, au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté: «le projet de loi relatif à la prorogation des délais en matière civile, commerciale, sociale et administrative et à la suspension des mesures d'expulsion ; le projet de loi portant suspension des recours, de l'exécution des sentences et prorogation de certains délais, en matière pénale ; le projet de décret portant règlement général sur la comptabilité publique», informe le communiqué du conseil.