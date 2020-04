Sénégal: Parfum de scandale dans l'achat et la distribution des denrées alimentaires destinées aux familles démunies

Les Forces démocratiques du Sénégal (Fds) s'insurgent contre la manière dont l'enveloppe des 69 milliards, destinée à l'achat et au convoyage de l'aide alimentaire vers les familles les plus vulnérables, a été gérée par le ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, non moins beau-frère du président Macky Sall.

Dans un communiqué parvenu à Sud quotidien hier, mercredi 15 avril, Babacar Diop, leader des Fds et ses camarades réclament la démission du ministre Mansour Faye.

La grogne des acteurs politiques contre la gestion de l'aide alimentaire dans le plan de riposte contre le Coronavirus commence à se faire sentir.

Ou du moins les Forces démocratiques du Sénégal (Fds) sont montées au créneau pour fustiger la manière dont ont été menées les opérations d'achat et de convoyage des denrées alimentaires vers les familles démunies, par le ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale.

Dans une note parvenue à Sud quotidien hier, mercredi 15 avril, le leader des Fds, Babacar Diop et ses camarades de parti réclament la tête du beau-frère du président Macky Sall.

Dans le communiqué, les Fds demandent «la démission immédiate de Mansour Faye, ministre du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale. Mansour Faye n'a plus la crédibilité de continuer les opérations de distribution des vivres».

Pour cause, les Fds accusent le ministre Mansour Faye de «népotisme» et de «clientélisme», non sans demander «à l'Ofnac d'ouvrir une enquête sur les marchés, le transport et la distribution des vivres».

Sur les raisons de ce volet de bois vert contre le maire de Saint Louis, le Docteur Babacar Diop et compagnie estiment que «la distribution des vivres n'a obéi à aucun critère objectif et scientifique».

Ils s'offusquent ainsi que «dans certaines contrées, on a demandé arbitrairement à des chefs de villages et des chefs de quartier de choisir les familles qui doivent bénéficier des vivres».

Pis, les Fds trouvent que l'utilisation de la liste des Bourses de sécurité familiales renseigne de la «gestion nébuleuse des vivres».

Pour la simple et bonne raison que, selon toujours les Fds, «beaucoup de bénéficiaires de bourses sociales ont été sélectionnés sur des bases clientélistes».

Enfonçant le clou, les Forces démocratiques du Sénégal sont revenues sur le parfum de scandale relayé dans la presse concernant l'achat et le convoyage des denrées alimentaires. Ils restent formels que «la lutte contre le Coronavirus ne saurait être un prétexte pour justifier la manipulation frauduleuse des deniers publics».

Par conséquent, ils invitent leurs camarades de l'opposition, ainsi que les acteurs de la société civile à ne pas «se taire au nom d'un hypocrite consensus national, fabriqué artificiellement pour couvrir la mal gouvernance».