Ile Maurice: Solidarité - Juristconsult Chambers fait don de masques, gants et désinfectants à plusieurs postes de police

Entre le mardi 14 et mercredi 15 avril dernier, 110 policiers du poste de police de Goodlands et 120 de leurs confrères du poste de Grand-Baie ont été agréablement surpris de se voir offrir des masques lavables et réutilisables, des gants et des désinfectants alcoolisés pour les mains.

Plus tôt dans la matinée, ce sont leurs confrères des postes de police de Mahébourg, de Blue-Bay et de Vieux-Grand-Port, qui ont obtenu des produits similaires, destinés à les protéger contre le nouveau coronavirus, qui a déjà pris la vie de neuf personnes dont celle d'un policier.

Ainsi, quelque 1 500 masques lavables et réutilisables, fabriqués par Tropic Knits, 1 000 gants et 100 litres de désinfectants alcoolisés pour les mains de chez Omnicane ont été distribués. Les policiers de Grand-Baie devront partager leur généreux quota avec leurs collègues de Grand-Gaube et de Pointe-aux-Canonniers.

Ce geste de solidarité au personnel en première ligne et exposé à la contamination au Covid-19 vient du cabinet Juristconsult Chambers, fondé et dirigé par Marc Hein. Selon un policier de Grand-Baie, c'est Marc Hein, en personne, accompagné de Khemila Narraidoo, Senior Associate à Juristconsult Chambers, qui ont procédé à cette distribution. Marc André, le fils de l'avocat, leur a prêté main-forte.

Lors d'une courte intervention, Marc Hein a déclaré aux policiers qu'il ne pouvait plus se rendre dans un lieu public et voir un policier avec un mouchoir sur le visage en guise de masque protecteur. D'où sa prise de contact avec les responsables de postes de police susmentionnés pour voir s'ils acceptaient de se voir offrir ces produits destinés à les protéger. Selon cette même source, le président de Juristconsult Chambers a émis l'idée que les clubs de service apportent leur contribution en parrainant les repas de tous ceux qui sont en première ligne comme les policiers de différents postes où leur club se trouve. La même chose pourrait s'appliquer au personnel hospitalier et soignant.