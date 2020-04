Algérie: Djamel Belmadi - En lui, le pays a trouvé son Messie !

Après quelques échecs avec Georges Leekens, Milovan Rajevac, Lucas Alcaraz ou encore Rabah Madjer, l'Algérie confie son équipe nationale à Djamel Belmadi en août 2018.

Une décision qui se révélera la meilleure prise par l'instance depuis un certain Vahid Halilhodzic. Ce dernier avait emmené l'Algérie en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014. Mais depuis, Belmadi se trouve être le nouveau messie. Illustration parfaite avec le titre de champion d'Afrique décroché par les Fennecs en juillet 2019 en Egypte. Une compétition au cours de laquelle vous avez pu parier. Un second sacre depuis 1990.

L'homme, ancien international, a eu toujours un discours posé. Mais fixé vers les objectifs. Dès le début, il insiste sur la confiance à donner aux joueurs. « Dès mon arrivée, j'ai tenu à faire partager à mes joueurs mon ambition de remporter la Coupe d'Afrique en Égypte, » explique l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille à Fifa.com. Il n'hésite pas à lancer de très jeunes dans ses sélections. Hicham Boudaoui, Bedrane et autres sont des exemples.

Plus que tout autre joueur, Belmadi est l'actuelle star de l'Algérie. Chaque sortie est emprunte d'autorité mais également de lucidité. Son leadership et son charisme sont souvent loués. Alors qu'il reste sur une série de 16 derniers matchs sans défaites toutes compétitions confondues (12 victoires, 4 nuls), Belmadi rêve d'encore plus grand.

« Quand on aura fait le travail, qu'on se sera qualifié pour la Coupe du Monde, l'objectif sera de la gagner. On va maintenant parler sérieusement, l'objectif ne sera pas de participer, ça sera de tout donner et de croire en l'impossible« , disait-il encore sur Canal+ il y a quelques semaines.Ne reste qu'à lui souhaiter que l'idylle dure encore pour plusieurs années. Avec la même réussite.