Sénégal: Mondial 2002 - Les dessous de la victoire du Sénégal sur la France révélés

Près de 18 ans après cet exploit, El-Hadji Diouf se remémore de ce grand coup frappé par le Sénégal à l'entame de la Coupe du Monde 2022.

Le 31 mai 2002, le Sénégal a lancé un signal fort aux cadors du mondial 2002. En match d'ouverture, les Lions ont défait les champions en titre français sur un score étriqué. Un but signé Pape Bouba Diop. Cette rencontre restera à jamais dans l'histoire du football africain et celui mondial. Un succès qui n'est pas le fruit du hasard.

Lors d'un entretien à RMC dans l'émission Team Duga, Diouf a enfin dévoilé le secret de cette victoire retentissante.

« Vous savez, je vais vous dire quelque chose que personne ne va croire aujourd'hui. Avant ce match, Henri Camara avait joué tous les matches de l'équipe nationale du Sénégal. Il était titulaire indiscutable et jusqu'à présent il est le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal. Bruno avait dit qu'il ne pouvait pas se permettre de jouer en même temps avec Fadiga et Henri Camara parce que ce sont de vrais attaquants. Donc il était obligé d'avoir quelqu'un à droite qui va retenir Lizarazu. Parce que le point fort de la France c'était Lizarazu et Thuram. Et Bruno Metsu avait dit à Henri Camara, parce qu'à l'époque on avait tous du caractère. Mais Bruno gérait tant mieux que l'équipe et avait averti Henri six mois avant le match qu'il ne serait pas aligné », a-t-il révélé.

Avant de conclure avec l'aspect tactique : « Mais il avait vu dans la tête de Moussa Ndiaye qui jouait à Sedan et qu'on sait un joueur de devoir, lui disant si Liza me fait trois centres tu sors. Pour Fadiga, il est plus joueur, plus majestueux, capable de donner des passes décisives. Donc on ne pouvait pas lui donner des consignes. Pour vous dire, Henri Camara n'avait pas joué et il a toujours ce match à la gorge. Mais l'équipe avait gagné, Bruno avait réussi. Autre aspect, Aliou Cissé n'avait jamais joué milieu de terrain défensif avant.

Lors de la finale de la coupe d'Afrique et des éliminatoires du mondial, il jouait stoppeur à la place de Malick Diop. Donc Bruno avait tout chamboulé pour mettre des joueurs de devoir. Malick Diop en libéro, Aliou Cissé devant la défense où on lui demandait de rester. Cissé, Salif Diao et Pape Bouba Diop devaient aller à la réception et ensuite jouer sur moi puisque je gardais bien la balle. C'est pour cela, cette coupe du monde si vous regardez bien, tous les meilleurs buteurs étaient des milieux de terrain... ».

El-Hadji Diouf, Aliou Cissé, Fadiga... ont donné du fil à retordre à la France tout au long de cette rencontre. L'Afrique a véritablement vibré le 31 mai 2022.