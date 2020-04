Sénégal: COVID 19 - Le pays dépasse la barre des 300 cas, les cas communautaires persistent

Les cas communautaires persistent et accentuent le risque d'une flambée de contamination au coronavirus (Covid-19). À la date du mercredi 15 avril, 27 cas communautaires ont été officiellement déclaré par le ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Hier, faisant le bilan des résultats virologiques, le ministère de la Santé, dans son communiqué N°45, a confirmé la détection d'un (1) cas de plus issu de la transmission communautaire et de 14 cas contacts suivis par les services sanitaires ; le tout sur un total de 227 tests réalisés.

Le scénario d'une propagation massive des cas du nouveau coronavirus est au cœur de toutes les réflexions et des débats.

Par ailleurs, selon la directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, 7 patients hospitalisés ont été contrôles négatifs, donc déclarés guéris, hier mercredi.

L'écho des cas de guérisons continue à s'amplifier et porte à 190, le total de patients guéris du coronavirus sur le sol sénégalais.

Non sans déclarer que l'état de santé des malades hospitalisés est stable. Aussi la présidente de la Cnge a-t-elle renseigné que «121 patients sont encore sous traitement» actuellement dans les hôpitaux sénégalais.

Sur la localisation des cas positifs à la Covid 19 du mercredi 15 avril, Yeumbeul et Dakar nord (Parcelles assainies et alentours) ont chacun enregistré 6 cas et Louga, Goudiry et Ziguinchor sont chacun hôte d'un cas du nouveau coronavirus

Au total, le Sénégal dépasse la barre des 300 cas infectés au coronavirus ! Après 45 jours de batailles contre ce nouveau virus qui met à genou les grandes puissances mondiales.

Si l'espoir émerge et est fortifié par un taux de guérison de plus de 61% sur les 214 cas de Covid 19 enregistré au Sénégal, la nation déplore 2 cas de décès.

Tout le prouve ! Nous sommes en guerre. Une guère de prévention contre la maladie à Covid 19. Motif pour lequel le ministère de la santé et de l'action sociale a exhorté les populations au respect scrupuleux des mesures de protection individuelle et collective ».

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU SENEGAL : Dakar reste l'épicentre du coronavirus

Les quatre (4) districts de Dakar, notamment Dakar Ouest, Sud, Nord et Centre, comptent plus de 47% des cas de Covid-19, soit exactement 149 cas à la date du mercredi 15 mars. Les statistiques fournies par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, classent en tête le district de Dakar-Ouest avec 62 cas du nouveau coronavirus, à la date d'hier.

Il s'en suit le district de Dakar-Sud qui compte 52 cas et donc monte en flèche ces derniers jours. Celui du Centre de la capitale a enregistré une vingtaine de cas, dépassant ainsi le district du Nord de 5 cas du nouveau coronavirus ; soit 15 cas pour le district du Dakar-Nord.

Que dire des cas issus de la transmission communautaire ? C'est juste une situation insaisissable propre au coronavirus.

Àla date du mercredi 15 avril, la cartographie de la maladie à Covid-19 montre le dynamisme du virus, avec 27 cas communautaires à l'échelle nationale, dont la plupart sont issus de quartiers populaires comme Ouakam, Gueule-Tapée et d'autres quartiers grouillants de monde.

Les mesures de fermetures des lieux publiques comme les marchés se sont amplifiées et l'opinion sur la généralisation du port de masque obtient massivement des voix favorables.

LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DANS LES AUTRES DISTRICTS

Si Dakar-Ouest et Dakar-Sud occupent les deux (2) premières places du podium des districts les plus touchés par la Covid-19, le district de Louga occupe la troisième position avec 28 cas à la date d'hier et de la cité religieuse de Touba, qui compte 27 cas.

Les districts de Mbour et Yeumbeul comptent chacun 13 cas du nouveau coronavirus, devant les districts de Pikine et Guediawaye qui enregistrent chacun 11 cas à la date d'hier. Thiès et Goudiry se retrouvent respectivement à la 11e et 12e position dans le classement avec 10 et 9 cas, suivant le même ordre.

Le district de Vélingara a enregistré 7 cas et Rufisque et Sangalkam ont chacun 6 cas dans leur périmètre.

Au cœur des débats il y a de cela quelques semaines, le district de Keur Massar semble maîtriser la situation avec 5 cas à la date d'hier, devant Saint-Louis et Mbao qui ont chacun 4 cas du nouveau coronavirus.

Ziguinchor et Popenguine compte chacun 3 malades de Covid-19, devançant le district de Diamniadio d'un (1) cas et Oussouye, Richard-Toll, Fatick de deux (2) cas du nouveau coronavirus.

La planète vacille et le Sénégal dépasse à son tour la bar des 300 cas de Covid-19, soit justement un total de 314 cas positifs enregistrés sur le sol sénégalais à la date du mercredi 15 avril.

L'État du Sénégal pose les jalons et essai de trouver les meilleurs prescriptions pour bouter hors de ses frontières ce méchantissime virus qui froisse l'économie mondiale et accable les structures sanitaires du monde entier.

TRANSMISSION COMMUNAUTAIRE : Louga sous la lame du nouveau coronavirus

Tous les débats sont désormais orientés vers une approche de solution, pour ériger une barrière contre la transmission communautaire du coronavirus. En 72 heures, la région de Louga s'est retrouvée dans la gueule du virus SARS-CoV-2 avec 02 cas communautaires et un total de 28 cas de Covid-19 confimés.

Délogeant ainsi le premier cluster de l'épidémie du nouveau coronavirus au Sénégal, Touba. Les autorités ont doté ladite région d'un centre de prise en charge des cas de Covid 19.

Aussi, Ziguinchor vient alourdir son bilan en enregistrant son premier cas issu de la transmission communautaire, alors que les autres districts sont toujours sous la menace de ce virus du Chaos !

La région de Louga est fortement touchée par le nouveau coronavirus. Selon les dernières informations, deux (2) cas confirmés de coronavirus ont été notés, depuis le mardi 14 avril 2020, et un autre cas de Covid-19 a été déclaré, hier mercredi, portant le total des cas recensés dans la capitale du Ndiambour à 28.

Devenant ainsi le nouveau foyer d'infection après la capitale ; une situation qui a poussé les autorités à implanter sur place un centre de traitement, alors que les malades étaient référés au début à Saint-Louis, qui en est à 4 malades.

Si pour le moment, les patients de cette régions sont sous traitement dans les hôpitaux de Saint-Louis, Dalal Diam de Guediawaye et à Diamniadio, le gouverneur de la région, El Hadj Bouya Amar, se dit prêt en prendre en charge des cas de coronavirus.

«Nous sommes déjà prêts. Si, aujourd'hui, il y a un cas confirmé, il pourra être pris en charge, ici. L'équipe est en place, le nécessaire pour la prise en charge est disponible, les locaux sont prêts. Donc nous sommes prêts», a déclaré le gouverneur de la région.

El Hadji Bouya Amar de poursuivre : «la localisation de l'unité de prise en charge est un peu excentrée par rapport au reste du service. C'est l'aile du service de médecine où il y a les cabines.

C'est une aile isolée que nous avons carrément fermée». El Hadj Bouya Amar a assuré que «le circuit respecte les normes avec la marche en avant et la séparation des zones rouge et verte et le personnel va être protégé, selon les normes, avec les équipements de protections individuelles. Les personnels ont été formés et savent déjà prendre en charge les patients».

Par ailleurs, pour le Chef du Service de la médecine à l'hôpital régional de Louga, Dr Arona Diène, «le centre respecte les normes. Il est doté de deux portes d'entrée : une destinée au personnel de santé et une autre aux malades, avec un circuit à sens unique. On ne revient pas sur ces pas».

Poursuivant, il précise que «chaque salle d'hospitalisation a sa toilette intérieur, une climatisation, un poste téléviseur et un réfrigérateur».

Aussi, le patron du Service de la médecine de l'hôpital régional de Louga a relevé : «Une procédure est en cours pour l'installation d'une zone d'extension dans un autre bâtiment qui a une capacité de 43 lits. Ce qui fera un total de 53 lits».

MOUSTAPHA DIOP, MAIRE DE LOUGA, RASSURE SES ADMINISTRES

En phase avec cette situation alarmante pour les Lougatois, Moustapha Diop, maire de Louga s'était prononcé sur la situation pour apaiser la psychose qui gagne les populations du Ndiambour. «Nous sommes préoccupés par la situation actuelle de la pandémie à Louga et dans le pays.

Nos parents sont actuellement victimes de cette maladie et sont sous traitement. Nous leur souhaitons tous un prompt rétablissement et qu'ils puissent, dans les plus brefs délais, retourner auprès des siens», a rassuré le maire de Louga.

Et de poursuivre : «je mettrais à votre disposition des denrées alimentaires (50 tonnes de riz, 5000 litres d'huiles et 5 tonnes de sucre).

Je mettrais en place une commission regroupant diverses sensibilités pour une transparence dans la distribution de ces vivres. Je resterais toujours au service des populations de Louga pour mener ce combat contre le coronavirus».

7 SPECIALISTES DEPECHES A LOUGA PAR L'OMS ET L'ÉTAT DU SENEGAL

En synergie avec les dispositifs déjà prises pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, la région va bénéficier de l'expertise de 7 spécialistes, dépêchés par l'Organisation mondiale de la santé (Oms) et l'État du Sénégal, pressés d'arrêter la progression de la maladie.

«Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on peut avoir espoir au niveau de la région concernant la maîtrise de la situation», a signalé le Médecin-chef de région, Cheikh Sadibou Senghor.