Maroc: Derby - Raja-Wydad et Al Ahly-Zamalek parmi les 30 meilleurs au monde

C'est une récente étude réalisée par le magazine britannique Four Four Two qui a révélé l'information. D'après cette étude, Le derby du Caire, qui oppose Al Ahly au Zamalek et celui de Casablanca, qui oppose le Raja et le Wydad, sont parmi les 30 meilleurs au monde.

L'étude révèle en effet que le derby de la capitale égyptienne occupe la 10ème place dans le monde alors que celui de Casablanca vient à la 26ème position.Alors qu'il était classé N°1 dans le monde arabe avant, le derby Raja-Wydad vient donc d'être dépassé Al Ahly-Zamalek.

A noter que le classico espagnol, qui oppose le Real Madrid au FC Barcelone, n'occupe pas la première place dans ce classement. Ce derby entre les deux clubs espagnols vient plutôt en deuxième position derrière le derby des deux plus grands clubs de Buenos Aires, Boca Juniors et River Plate. Le derby d'Écosse entre Celtic et les Rangers complète le podium.

Dans le top 10, on trouve également le derby romain (Rome-Lazio), le derby d'Istanbul (Fenerbahçe-Galatasaray), le plus grad derby d'Angleterre entre Liverpool et Manchester United ainsi que le derby de la Ruhr entre Shalke 04 et le Borussia Dortmund.