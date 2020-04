Sénégal: Paiement des échéances de crédit - Le chef de l'Etat demande des concertations entre acteurs

Lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres le 15 avril, il a été abordé le traitement des opérations financières en cette période de Covid-19.

Bocar SY, Président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal

«Le président de la République a, au titre du fonctionnement des institutions financières durant la pandémie du Covid-19, demandé au ministre des Finances et du Budget, en relation avec celui de l'Economie et de l'Observatoire de la qualité de services financiers, d'engager, avec les responsables de la Bceao, des établissements de crédit et des institutions de micro finance, des consultations afin de sécuriser davantage le traitement diligent des opérations financières et de faire bénéficier aux différents agents économiques, d'un report d'échéances de leurs crédits sur une période à convenir », lit-on dans le document consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Le chef de l'Etat, abordant la question de l'accompagnement des citoyens dans le contexte du Covid-19, a informé le Conseil avoir procédé au lancement des opérations d'aide alimentaire d'urgence. Il a, à cet effet, demandé au ministre du Développement communautaire, en rapport avec le ministre des Forces armées et le ministre de l'Intérieur de veiller à l'acheminement rapide à destination et à la distribution, dans les meilleures conditions par des commissions créées au niveau territorial, des dotations alimentaires.

Il a, par ailleurs, demandé au ministre des Collectivités territoriales et au ministre des Finances et du Budget de faciliter aux collectivités territoriales, les procédures administratives et

budgétaires en vue de l'allocation complémentaire de secours aux populations vulnérables. Selon la même source, le président de la République a insisté sur la nécessité de déployer, dans les meilleurs délais, l'assistance de l'Etat à nos compatriotes de la diaspora affectés par la pandémie.