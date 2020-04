Sénégal: Aide alimentaire d'urgence aux populations affectees par le COVID-19 - La clé de répartition transparente de la société civile

La polémique sur la corruption supposée dans le marché du transport et la distribution de l'aide alimentaire d'urgence destinée aux populations pauvres impactées par la pandémie du coronavirus (Covid-19) ne laisse pas indifférent la société civile spécialisée sur les questions de bonne gouvernance et de développement.

Selon le coordonnateur du Forum social sénégalais (FSS) et membre de la société civile africaine, Mamadou Mignane Diouf, des propositions ont été faites aux décideurs pour gérer la crise sanitaire. mieux, il ajoute que la société civile avait suggéré la mise en place d'un Comité ad hoc pour gérer la distribution des vivres.

Pour sa part, le président du Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement (Congad), Amacodou Diouf, trouve que le Sénégal n'est pas dans une situation qui aurait nécessité l'exclusion des fournisseurs de riz connus dans le marché de l'acquisition des vivres destinés aux ménages démunies

MAMADOU MIGNANE DIOUF, COORDONNATEUR DU FORUM SOCIAL SENEGALAIS : «Nous avions proposé la mise en place d'un Comité ad hoc national qui va être chargé de gérer la distribution des vivres»

«Lorsque cette pandémie est arrivée, nous avons tenu à nous concerter, entre nous, aussi bien au Sénégal que dans le réseau des structures de la société civile en Afrique qui travaillent sur les questions de santé en urgence, etc.

Nous avons fait des propositions à nos décideurs qu'on a envoyés, en demandant, à nos gouvernements.

La première était d'envisager immédiatement la riposte sociale face à la pandémie. Nous sommes dans une crise de santé publique qui ne peutêtre réglée à long terme que quand on envisage une riposte sociale.

Ce que nous appelions, dans ces propositions de riposte sociale, c'est tout de suite de se dire : «on prend en charge les questions sociales qui vont découler de la crise sanitaire».

La deuxième proposition était de dire, si on veut avoir une réponse sociale, il faut se préparer à assister les populations pour qu'économiquement elles tiennent le cou dans un dispositif global préventif qui va les amener à ne plus sortir.

En même temps aussi envisager, dans cette dynamique, des transferts cash là où on ne peut pas envoyer des kits alimentaires à moindre coût. La troisième proposition était de dire, pour mieux faire cela, il faut que les Etats africains réorientent leurs budgets 2020 dans la gestion globale de cette pandémie à deux volets : la prise en charge des personnes supposées malades et l'assistance sociale et psychologique.

Et pour réorienter les budgets de nos Etats, dans la gestion globale de cette pandémie, il faut exiger de nos bailleurs qu'ils admettent l'annulation des dettes consenties dans les dernières années.

Quand nous avons appris que le Sénégal devait envoyer des vivres dan le pays, la 4e proposition que nous avons faite, c'était de dire : «mettons en place un Comité ad hoc national qui va être chargé de gérer la distribution des vivres».

Et, dans ce Comité national ad hoc autonome, on devait y avoir l'ensemble des ministères concernées, mais qu'on y mette aussi une Commission de l'Assemblée nationale, des représentants du Conseil économique social et environnemental (CESE), du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), de l'Association des maires du Sénégal (AMS), de la Presse et de la Société civile. Ces propositions permettaient de dire à l'Armée de mettre à notre disposition des camions.

Là où on ne peut pas avoir suffisamment de camions dans l'Armée, dans le Comité interministériel, qu'on dise au ministère des Transports terrestres de négocier des tarifs forfaitaires, à défaut de gratuité, avec les transporteurs.

Et cela était possible. Maintenant, on a confié à Diop Sy, député et homme d'affaires. Au premier jour, vous avez vu les limites de ce choix et le coût exorbitant et les critiques de ce choix.

A la fois les limites dans la qualité des camions et tout ça pouvaient être évité si un groupe de sénégalais et de sénégalaises s'était réuni dans l'espace d'une journée pour réfléchir et dire au Chef de l'Etat voilà comment est-ce qu'on va dispatcher les choses»

AMACODOU DIOUF, PRESIDENT DU CONGAD «L'urgence n'est pas aussi grave qu'on ne peut pas recourir aux vrais fournisseurs de riz qui sont très connus»

«Le Sénégal ne doit plus souffrir sur des problèmes de passation de marchés, quel que soit le caractère de la situation exceptionnelle. Quelle que soit l'exceptionnalité de la situation, notre pays a emmagasiné une forte expérience en matière de passation de marchés. Les potentiels fournisseurs dans tel et tel domaine, les gens les connaissent.

Par voix de conséquence, nous pensons qu'on est dans une situation exceptionnelle et que le président peut user de toutes ses forces pour dire que «maintenant on ne respecte pas les procédures de passation de marché publics» ; au moins, qu'on identifie quelqu'un qui est dans le secteur depuis très longtemps et que tout le monde connait.

C'est ça la vérité. Ensuite, l'urgence n'est pas aussi grave qu'on ne peut pas recourir aux vrais fournisseurs de riz qui sont très connus.

En donnant ça aux professionnels du riz, il allait économiser énormément de l'argent mais aussi peut-être ils ont une bonne qualité du riz. Sinon, maintenant, ça amène un problème de sous-traitance. Ensuite, les coûts seront exorbitants en dernière analyse».