Congo-Brazzaville: Consommation - Les établissements de vente de produits de première nécessité ouverts tous les jours

Dans un communiqué publié le 15 avril à Brazzaville par le ministère du Commerce, des approvisionnements et de la consommation, le gouvernement précise que les points de vente de certains aliments resteront ouverts tous les jours, à l'exception des marchés domaniaux qui n'ouvriront que lundi, mercredi et vendredi.

Ce communiqué vient ainsi mettre un terme à l'imbroglio qui régnait autour de la question des établissements autorisés à ouvrir leurs portes quotidiennemment en cette période de confinement.

Au nombre des points de vente qui peuvent désormais rester ouverts, tous les jours, il y a des boutiques, des magasins et des supermarchés d'alimentation et boissons pour la consommation humaine ; des boulangeries et pâtisseries ; des distributeurs des officines et dépôts pharmaceutiques, ainsi que des stations-services d'hydrocarbures liquides et gazeux.

Sur la même liste, l'on retrouve également des dépôts de vente de charbon de bois et de bois de chauffe ; des magasins de vente d'aliments de bétail, des médicaments et produits pour les soins de santé animale ; des magasins de vente des produits phytosanitaires, des services financiers et de télécommunications ; sans oublier ceux de logistique et de transport des marchandises.

Selon ce communiqué, les mesures d'hygiène, de protection et de distanciation sociale édictées par le gouvernement dans le cadre du plan de riposte à la pandémie du coronavirus doivent être respectées scrupuleusement car, cette nouvelle décision est une manière de « permettre aux populations de s'approvisionner facilement, à proximité de leurs domiciles ».